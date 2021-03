El PSC retirará la candidatura de Illa si Aragonès reúne los apoyos para ser investido el viernes

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, ha sostenido este martes que la CUP es un partido muy desestabilizador, por lo que "atarse a la CUP es muy inestable y muy incierto", ha dicho tras el preacuerdo que han alcanzado ERC y los 'cupaires'.

Sobre el candidato socialista a la Presidencia, Salvador Illa, ha explicado que por ahora mantienen su candidatura porque no hay un acuerdo cerrado aún para investir al republicano Pere Aragonès, pero ha avanzado que, si Aragonès reúne los apoyos suficientes, "evidentemente" no mantendrán la de Illa, porque no tendría sentido, según ella.

"ERC no hace muy bien condicionándose a un partido como la CUP, que ya ha condicionado demasiado la política catalana, y genera a ERC muchos complejos", ha agregado Romero en una entrevista de La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha acusado a ERC de defender posturas distintas en el Congreso y en Cataluña, y ha advertido de que el preacuerdo con la CUP --que sus asambleas votarán el jueves-- no les "gusta nada" y no es un buen inicio para la legislatura.

PRESOS INDEPENDENTISTAS

La portavoz socialista ha explicado que hace tiempo fue a visitar a la cárcel al exconseller Josep Rull, junto al conseller en funciones Damià Calvet, porque conoce a Rull desde hace años y le apeteció ir a verle: "Lo hice a título personal, y me gustó verle".

Romero ha sostenido que ir a visitar a los encarcelados debe responder a una decisión personal, y no de partido: "No creo que a nivel político sea necesario para resolver el conflicto. Creo que hemos dado pasos muy claros para decir que se necesita un diálogo y un reencuentro, más allá de esto".

Preguntada por las elecciones en la Comunidad de Madrid, Romero ha criticado que el todavía vicepresidente del Gobierno y candidato de Podemos, Pablo Iglesias, pedía a Illa dejar el cargo para ser candidato en Cataluña, aunque él "no hizo de candidato hasta que dejó el Ministerio, y parece que Pablo Iglesias no hace eso".