El PSC-Units estudia llevar al TC la propuesta de la CUP sobre un referéndum este mandato

Moreno apela a "pasar página" del 1-O y apostar por el diálogo y el reencuentro

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del PSC-Units en el Parlament, Raúl Moreno, ha asegurado este viernes que estudian llevar al Tribunal Constitucional (TC) la propuesta de la CUP admitida a trámite por la Mesa de la Cámara catalana en el Debate de Política General que defendía poner fecha para un referéndum, y que no se aprobó con la abstención de ERC y el rechazo de Junts.

"Lo estamos valorando, no descartamos nada", ha destacado en rueda de prensa en la Cámara, tras especificar que quieren ver si ha habido alguna cuestión que consideren que debe ser debatido o mirado por el Alto Tribunal.

Sobre si la posible decisión de ir al TC puede poner en riesgo la mesa de diálogo, Moreno cree que son carpetas diferentes y ha pedido diferenciar una cosa de la otra: "Una cosa es intentar proteger la institución de un posible uso partidista de sus órganos de gobierno, y otra cosa es el diálogo".

"El diálogo no puede estar permanentemente en peligro, no puede ser un elemento arrojadizo entre grupos en función de las decisiones que se puedan. Si no sería una apuesta floja y muy rebajada para intentar salir de la situación", ha añadido.

Después de que Junts se abstuviera en la resolución que hablaba de la mesa de diálogo, y que establecía que debe ser entre gobiernos, Moreno ha invitado a dicho partido a formar para de ella, y ha insistido en pedir al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que convoque también la mesa de partidos catalanes.

"O hablamos entre todos o la representación que tendrá la Genralitat no será una posición compartida por una amplia mayoría de catalanes", ha señalado.

En el cuarto aniversario del 1-O, ha emplazado a hacer un esfuerzo para "pasar página y mirar al futuro porque es el momento del diálogo y del reencuentro", y cree que lo que se hizo en 2017 es un ejemplo de lo que, a su juicio, no soluciona los problemas de Cataluña.

"Queremos poner punto y final para empezar el capítulo del hablar, de reencuentro y de la concordia", ha defendido el diputado del PSC-Units.

CONCA

También ha explicado que han impulsado una propuesta de reforma del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca), abierto a las aportaciones del resto de grupos, que quieren poner las bases para modificar la ley que lo regula y dotarlo de más recursos, instrumentos y capacidad prescriptiva.

Además, quieren asegurar una mayor vinculación del Conca con el Parlament y con el conjunto de administraciones públicas que intervienen en la cultura.

"La recuperación del Conca es un elemento fundamental para la salud cultural del país", ha zanjado el portavoz adjunto del PSC en el Parlament.