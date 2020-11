PSE dice que "no hay trueques" con Bildu por su apoyo a los PGE y que es "muy beneficioso" que "haga política"

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE en Gipuzkoa y portavoz parlamentario, Eneko Andueza, ha asegurado que "no hay trueques" con EH Bildu a cambio de su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno central, y ha destacado que es "muy beneficioso" que la formación soberanista "haga política en lugar de otras cosas".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, el dirigente socialista ha afirmado que el anuncio del apoyo de EH Bildu a los PGE no ha creado "ninguna disputa" en el seno del Gobierno Vasco, formado por PNV y PSE-EE, aunque ha añadido que entiende que el partido jeltzale se pueda sentir "dolido e incómodo" con la irrupción de la formación soberanista en el panorama político nacional, ya que "ahora tiene un competidor, y no es pequeño".

Así, ha reiterado que "es beneficioso" que EH Bildu se haya dado cuenta de "la influencia que puede tener en Madrid" y que es "mucho más beneficioso que haga política en lugar de otras cosas". "Por lo tanto, bienvenidos. Nos hemos pasado generaciones diciendo que el camino era la política y no la violencia. Pues ese momento ha llegado y ellos se han dado cuenta", ha indicado.

Además, el secretario general de los socialistas guipuzcoanos ha explicado que los votos de EH Bildu son necesarios y que por eso deben llegar a un acuerdo, "y no hay más". En este sentido, ha dicho que el Gobierno no ha elegido a "éste u otro" para obtener su apoyo a las cuentas para el próximo año, sino que presenta un proyecto de presupuestos para sacar adelante unas políticas concretas y superar la crisis, "y EH Bildu ha dicho que sí".

"Esa es la clave. No hay otras estrategias, ni pactos políticos, sino que debemos sacar adelante unos presupuestos. No hay trueques, y lo estamos haciendo en la política penitenciaria desde el Gobierno es cumplir la ley. No tiene nada que ver con los presupuestos, porque la política y los acercamientos que se están haciendo ya se han hecho antes", ha asegurado.

Asimismo, ha considerado que el PNV actuará "con responsabilidad" con el proyecto de PGE y que "en ese momento va a estar ahí", ya que no ve a la formación jeltzale "fuera de la ecuación". Así, ha destacado que el PNV "es consciente de que su papel es muy importante en la política de España mirando a Euskadi, y no lo veo fuera".