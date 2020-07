PSE dice que no descarta "ninguna fórmula" de acuerdo con el PNV y subraya que "lo urgente" es el programa de gobierno

Con la acreditación del PSE y la de los 31 parlamentarios del PNV el viernes comenzará el trámite para constituir la Cámara vasca

VITORIA, 23 (EUROPA PRESS)

La secretaria del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado este jueves que el Gobierno de coalición de la pasada legislatura "ha funcionado bien", por lo que no descartan "ninguna fórmula" pero ha reiterado que ahora "lo más urgente" es el programa de gobierno, que es en lo que están trabajando.

"Podría ser razonable nuevamente reeditar la coalición, o de no alcanzar un acuerdo total, podríamos quedarnos en la oposición con un acuerdo de legislatura", ha señalado, antes de insistir en que "no hay que descartar nada" porque es necesario "ir paso a paso".

Mendia ha realizado estas declaraciones en el Parlamento Vasco después de que los 11 parlamentarios del PSE elegidos en las pasadas elecciones del 12 de julio hayan entregado sus credenciales en el registro de la Cámara vasca, proceso con el que comienzan los trámites para constituir el nuevo Parlamento Vasco

Según ha destacado, tras recibir las actas, los socialistas las han entregado en la Cámara en el primer día hábil con el objetivo de iniciar esta legislatura, que va a ser "muy importante" por la crisis del covid-19 y "las circunstancias de crisis económica y social sin precedentes que ha dejado", que "requiere que esta legislatura sea de política, de decisiones importantes, y de marcar el futuro de Euskadi".

Tras subrayar la necesidad de contar con un Parlamento "a pleno rendimiento" y un gobierno "a pleno funcionamiento", ha abogado por la coordinación con el resto de instituciones para "acordar políticas que ayuden a la ciudadanía y que ayuden, sobre todo, también a reactivar la economía y volver a ponernos las pilas en la búsqueda de empleos para todos".

Preguntada sobre las negociaciones mantenidas con el PNV, Mendia ha explicado que se encuentran trabajando primero en un programa de gobierno, para ver si "comparten visiones" porque son "dos partidos diferentes, con dos programas electorales distintos", y ahora están analizando las prioridades que tienen y las "necesidades que hay en la sociedad y en la economía".

No obstante, ha destacado que el Gobierno de coalición de la pasada legislatura "ha funcionado bien", por lo que no descartan "ninguna fórmula" pero ha reiterado que esto "no es lo más urgente a tratar ahora mismo".

"Lo más urgente o lo que estamos trabajando en este momento, es el programa de gobierno. Podría ser razonable nuevamente reeditar la coalición o, en su caso, de no alcanzar un acuerdo total, podríamos quedarnos en la oposición con un acuerdo de legislatura", ha señalado antes de insistir en que "no hay que descartar nada" porque es necesario "ir paso a paso".

MISMA VISIÓN

La secretaria general de los socialistas vascos ha insistido en que los primero es ver si comparten con el PNV la misma visión, trabajar el acuerdo y después ver cuál es la "fórmula idónea" porque cree esta es una legislatura en la que tiene que haber un Gobierno "fuerte y remangado".

Según ha apuntado, "hay mucho trabajo por hacer, muchas decisiones que tomar y además lo justo sería que también ese Gobierno pudiera tomar decisiones con un Parlamento que también fuera capaz de hacer acuerdos transversales sobre las políticas", como cree que están haciendo en el Congreso de los Diputados.

"Sería importante que compartiéramos todos los grupos unos mínimos para la Euskadi de los próximos veinte años porque lo que ahora decidamos, además de afrontar esta crisis económica y sus efectos, no podemos obviar que había unas revoluciones en marcha y unos retos a los que teníamos que responder modernizando las instituciones, la administración y los sectores, que ahora se han acelerado", ha indicado.

TERCERA FUERZA

También ha indicado que esta legislatura también es importante para los socialistas porque han pasado de ser la cuarta a la tercera fuerza parlamentaria, ganando en porcentaje de votos "a pesar de la fuerte abstención" registrada en las últimas elecciones. "La ciudadanía ha vuelto a confiar en nosotros", ha insistido, antes de afirmar que el PSE es "el primer partido de la izquierda no nacionalista".

Mendia ha explicado que han ganado un parlamentario con respecto a la anterior legislatura y en la actual, su grupo contará con un total de 10. "Somos un grupo capaz de armar sólidas mayorías, que es lo que necesita Euskadi, porque nosotros hemos venido de tomar decisiones importantes en el pasado", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que el PSE-EE apostó hace seis años por "la estabilidad" y ha señalado que a pesar de que formaron parte de un gobierno "en minoría" cree que la pasada legislatura fue "estable" y "centrada en las políticas sectoriales importantes para los ciudadanos".

Mendia ha explicado que la pandemia ha cambiado las prioridades y las circunstancias económicas y sociales a muchas familias" por lo que ha indicado que en esta legislatura, van a apostar por continuar con políticas de agenda ciudadana en el Gobierno vasco, con un Gobierno vasco "fuerte y estable".

"Hoy nos acreditamos en este Parlamento diez parlamentarios y parlamentarias socialistas con la voluntad y el claro compromiso de cumplir con la palabra dada durante la campaña electoral, igual que lo hicimos hace cuatro años. Y ese compromiso es sobre todo trabajar para buscar soluciones a los problemas que tiene la gente también para generar certidumbres", ha señalado.

Para la secretaria general del PSE, "la ciudadanía vasca necesita mirar al Gobierno Vasco y sentir que le da a certidumbres en su vida" y cree que también es necesario "buscar acuerdos". "Los socialistas nos vamos a empeñar en que se hagan acuerdos en este Parlamento y acuerdos con todos, sin vetos ni exclusiones. Creemos en la política de los acuerdos que es como se puede avanzar mejor en cualquier época, pero especialmente en épocas de crisis como ahora", ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que espera que el resto de grupos tengan la misma voluntad de acuerdos, "no solo de boca, sino también de hechos" porque "no son tiempos para tonterías, egoísmos, populismos ni para miradas electoralistas". "Hemos estado muy sobrados de titulares de periódico, de regates cortos durante toda la legislatura que han impedido alcanzar acuerdos que nos hubieran facilitado seguir transformando Euskadi", ha reprochado.

CONSTITUCIÓN DEL PARLAMENTO

Tras la acreditación de los 10 parlamentarios del PSE, los 31 jeltzales han anunciado que entregarán este viernes, a las 11.00 horas en el registro del Parlamento Vasco, sus credenciales como parlamentarios para la XII Legislatura.

Con estos trámites comenzarán los plazos para la constitución del Parlamento Vasco, ya que el reglamento establece que con la acreditación de más un tercio de los parlamentarios (25 de 75), la presidenta de la Diputación Permanente del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, puede convocar la sesión constitutiva de la Cámara autonómica en el plazo de 15 días.

La intención de Tejeria es celebrarla el lunes 3 de agosto, 22 días después de la celebración de las elecciones el pasado 12 de julio. Con estos plazos, el pleno para la investidura del lehendakari se podría celebrar a principios del mes de septiembre.