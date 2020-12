PSN y Geroa Bai no descartan abrir una reflexión sobre la ley que obliga a dimitir a investigados tras el caso Ayerdi

PAMPLONA, 21 (EUROPA PRESS)

PSN y Geroa Bai han afirmado que, en el caso del consejero Manu Ayerdi, al que el Tribunal Supremo ha abierto causa penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación por los préstamos a Davalor, habría que cumplir el artículo 68 de la actual ley foral del Gobierno, que recoge que un cargo público que sea declarado investigado debe cesar en sus responsabilidades, aunque no han descartado abrir una reflexión en torno a este artículo posteriormente.

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, también ha señalado que en este caso "se tiene que cumplir la ley" y ha remarcado que "nadie estaría reflexionando nada sobre el artículo 68 si fuera alguien de Navarra Suma quien estuviese en la situación de Ayerdi".

"Lo que tiene que hacer Chivite es cumplir la ley y, a nuestro juicio, no la está cumpliendo", ha expuesto Esparza, para quien Ayerdi "no debería seguir siendo consejero" al considerar "gravísimos" los presuntos delitos.

Además, en declaraciones a los periodistas, el portavoz de NA+ ha considerado "impresentable" que "se hable de persecución política por hacer lo que debemos". Y ha subrayado que lo que ha hecho UPN es "ejercer nuestro derecho constitucional ante un caso que apuntaba indicios de delitos y lo hemos hecho después de que se haya producido una sentencia del juzgado de lo Mercantil".

También se ha referido Esparza a las declaraciones del presidente del Parlamento foral y del PNV, Unai Hualde, sobre el caso de Ayerdi y ha afirmado que "escucharle cuestionar a los jueces del Supremo es un disparate de enorme magnitud". "Hualde, además de ser presidente del PNV, es un cargo relevante en esta comunidad desde el punto de vista institucional y no puede hacer las afirmaciones que hizo sólo por defender a un compañero de partido", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que en estos momentos "lo que está en liza es que se cumpla esa ley porque es la que está en vigor". Y ha afirmado que "si hay que hacer a posteriori cualquier valoración será el conjunto del arco parlamentario el que lo diga".

"Ahora mismo hay un artículo, una ley y hay que cumplirla", ha sostenido Alzórriz, para incidir en que "lo que ahora toca es cumplir y hacer cumplir la ley". Asimismo, ha remarcado que en estos momentos Ayerdi "no está investigado", por lo que no tiene por qué dimitir ya.

En este mismo sentido, Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha afirmado que la ley foral del Gobierno "puede tener razones de ser y luego usos que no se corresponden" y ha opinado que éste no es el momento de modificarla. "Esperemos a que se dirima cualquier caso que pueda estar y luego ya hablaremos", ha agregado.

Así, Barkos ha considerado que "este es el momento de cumplir con la misma y el debate habrá de ser posterior a esta circunstancia".

En representación de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha manifestado que "no nos cerramos a hablar ni de esa modificación ni de otra", más en un contexto, en el que, según ha dicho, hay determinados procedimientos judiciales "muy dirigidos por impulsos políticos".

Ha remarcado, no obstante, que "no vamos a llevar la bandera de modificar ese artículo", pero "no nos cerramos a hablar". "Hacer esa reflexión de lo que vamos aprobando para mantenerlo o modificarlo siempre es positivo", ha agregado.

Desde Podemos, Mikel Buil ha afirmado que el 68 es "un artículo que Podemos hizo a nivel interno y votado por unanimidad dentro de las fuerzas de esta Cámara" y ha señalado que se justificaba en "cómo se dilataban en el tiempo los procesos de investigación en un momento en el que el PP acortó los plazos para que las posibles condenas prescribieran incluso antes de ser juzgadas".

Según ha señalado, "el debate está sobre la mesa y tendremos que abordarlo" y ha incidido en que "la orientación era prevenir nuevos casos de corrupción cuando una persona está en un proceso largo a nivel judicial".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, también se ha mostrado partidaria de abrir una reflexión sobre el artículo 68, un artículo que "se aprobó con el apoyo de todos los grupos dadas las circunstancias en la legislatura pasada".

"Lo que tendríamos que hacer es modificarla si hay un acuerdo parlamentario suficiente, pero si la ley está ahí hay que cumplirla. Con esta ley en la mano vamos a exigir su cumplimiento porque para eso aprobamos las leyes", ha señalado De Simón.