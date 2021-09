PSOE-A afea a PP-A querer "confrontar" por la luz con el Gobierno, que hace "todo lo posible por solucionar el problema"

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha criticado este miércoles que el PP-A quiera "confrontar políticamente" con el Gobierno central en relación a la subida del precio de la luz con iniciativas parlamentarias, y ha defendido que el Ejecutivo central "está haciendo todo lo posible para solucionar este problema".

La representante socialista se ha referido a esta cuestión en una rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas a propósito de una iniciativa que el portavoz del PP-A en la Cámara, José Antonio Nieto, ha anunciado este miércoles que el Grupo Popular va a registrar para "insistir en la necesidad vital de volver acontrolar el coste de la energía por parte del Gobierno de España,buscando una franja que haga compatible la rentabilidad de las empresasenergéticas con la viabilidad para las familias, las pymes y laadministración", apostando también por "mayor transparencia ysimplificación" en la factura de la luz.

María Márquez ha comentado, respecto a la iniciativa del PP-A, que el Partido Popular "podría haber hecho cuando gobernaba en España lo que ahora reclama a modo de iniciativa parlamentaria", y ha defendido que "la posición del PSOE" sobre el asunto del coste de la luz "es nítida, clara", y pasa por considerar que "estamos abordando un problema que tenemos" en el que "el sistema no es justo".

La portavoz socialista ha remarcado que se trata de "un problema que trasciende de la competencia del Gobierno de España", de modo que "debemos solucionar en Europa", pero el Ejecutivo central "está haciendo todo lo posible para solucionar este problema", según ha insistido.

"Todos somos conscientes de que el sistema actual no es justo", ha añadido María Márquez antes de apostillar que "habría que pedirle responsabilidades al PP, porque no vale con traer una PNL --proposición no de ley-- para confrontar políticamente con el Gobierno de España" cuando, en el momento que "tuvo realmente la oportunidad de hacerlo, lo hizo mal", ha zanjado.