El PSOE avisa de la necesidad de ser "rigurosos" con la 'Ley Trans' para que no afecte a los derechos de las mujeres

Ábalos rechaza que el borrador de Igualdad sea igual que la iniciativa que el PSOE llevó al Congreso en 2017: "No es lo mismo"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha avisado de la necesidad de que el Gobierno sea "riguroso" con la 'Ley Trans' que promueve el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero para evitar abrir otros debates que afecten a los derechos de las mujeres, entre los que ha citado los vientres de alquiler, contra los que los socialistas están en contra.

Éste ha sido precisamente uno de los asuntos que se han tratado durante la reunión, este lunes, de la Comisión Ejecutiva del partido a raíz de las divergencias que los dos socios del Gobierno están evidenciando sobre un texto entre cuyas medidas destaca la despatologización de la transexualidad y la apuesta por la autodeterminación de género de las personas trans.

En la rueda de prensa posterior, Ábalos ha comenzado poniendo de relieve que cada vez que España ha avanzado en derechos "siempre ha habido un Gobierno socialista al frente", como lo demuestran las leyes contra la violencia de género, igualdad o el matrimonio igualitario, y que así va a seguir en relación "con el reconocimiento de la dignidad de las personas trans".

En este punto, el 'número tres' del PSOE ha recordado que en 2017 su partido llevó al Congreso una iniciativa en favor de los derechos de las personas trans pero que no pudo ver la luz por la convocatoria de las elecciones de marzo de 2019.

En todo caso, ha querido dejar claro que los socialistas quieren hacer un reconocimiento de la dignidad de las personas trans para que tenga "el trato que merecen" y avanzar en sus derechos pero, eso sí, "sin negar las políticas de lucha por la igualdad".

PIDE EVITAR LA CONFRONTACIÓN

Por tanto, ha pedido "dejar de confrontar" con este asunto y ser, como en otras leyes, "absolutamente rigurosos" en el plano de la constitucionalidad porque "el PP tiene por costumbre recurrir todas las leyes que supongan avance de las personas" para evitar "que lo que no ganan por una forma lo intenten ganar por otra".

En este punto, se le ha preguntado sobre cuáles son los requisitos que el PSOE pone encima de la mesa para alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos en torno a esta ley, teniendo en cuenta la similitud de la proposición de ley que en su día impulsó el PSOE y el borrador de la ley redactado por el departamento que capitanea Irene Montero.

A este respecto, Ábalos ha rechazado que el borrador de la 'Ley Trans', que consta de 39 artículos y otras tantas disposiciones, sea "lo mismo" que la reforma de 2017 que promovió el PSOE, que contaba con tres artículos. "No puedo entrar en detalle pero es evidente que nosotros teníamos mayor ambición", ha comentado.

En cualquier caso, ha insistido en la necesidad de no entrar en confrontación en torno a esta norma y que "todo termine integrándose" en el ámbito de la igualdad y, en concreto, en el de las mujeres".

NO SE PUEDE ABORDAR ESTE ASUNTO "A LA LIGERA"

El dirigente del PSOE y ministro de Transporte sostiene que éste un tema "delicado, complejo y muy sensible" y, como tal, "no se puede abordar de modo ligero" pero también cree que no atajar los problemas que surjan "en sus justos términos" puede abrir la puerta a otros debates que puedan afectar a los derechos de las mujeres, como son los vientre de alquiler.

"Parece que la batalla por la igualdad siempre se haga a costa de las mujeres cuando la igualdad debe ser absolutamente transversal", ha aseverado Ábalos. Con todo, ha recalcado que se ha presentado es un borrador y que aún queda "mucho por discutir", pero se ha mostrado convencido de que PSOE y Unidas Podemos vean reflejadas su sensibilidades en esa ley y que el conjunto del movimiento feminista la vea como un avance en derechos de las personas en materia de igualad.