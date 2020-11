PSOE C-LM se reafirma en contra del apoyo de Bildu a los PGE: "Tienen que pedir perdón a las víctimas"

TOLEDO, 19 (EUROPA PRESS)

El diputado regional del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha Ángel Tomás Godoy se ha defendido de las críticas vertidas por PP y Ciudadanos por el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado asegurando que el PSOE castellanomanchego, liderado por Emiliano García-Page, ha dicho "alto y claro, como pocos", que no quiere el apoyo de Bildu. "Y esto --ha señalado-- lo decimos siendo conscientes de las magulladuras que eso nos supone en el partido".

Ha sido desde la tribuna del salón de plenos de las Cortes regionales donde este jueves se debate sobre los pactos alcanzados por el Gobierno de España en materia presupuestaria y sus repercusiones para Castilla-La Mancha a petición del PP.

"Creo que la postura de este partido y de este Gobierno es meridianamente clara con lo que respecta al apoyo de Bildu, tienen que pedir perdón a las víctimas, pero sobre todo deben demostrar que están arrepentidos y que en ese partido no cabe nadie que apoye la violencia de ETA", ha afirmado el parlamentario socialista.

Ángel Tomás Godoy ha manifestado que el presidente de Castilla-La Mancha es reconocido por todos los castellanomanchegos y por todos los españoles por defender la Constitución, la unidad de España y estar en contra de aquellos que usan la violencia.

"Todos tenemos a lo largo de nuestra historia nuestros errores", ha admitido el socialista, quien ha pedido al PP, que por una vez, sean un partido "responsable" con este país y "sean patriotas". "Este es el momento más complicado de este país desde la Guerra Civil", ha destacado Godoy, quien ha dicho que este país no se puede permitir no aprobar los presupuestos y por ello, ha pedido al PP que, por una vez, podrían abstenerse aunque no le gusten los presupuestos.

Ha sido en este punto cuando ha recordado a los 'populares' que el PSOE, sin gustarle Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, se abstuvo para facilitar la gobernabilidad de España siendo consciente de que lo que lo que esto iba a suponer para el PSOE.

CIUDADANOS Y EL ACUERDO "ABERRANTE"

De su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, ha afirmado que es "aberrante" que un partido con memoria histórica como el PSOE pacte con Bildu. "El acuerdo con Bildu es absolutamente despreciable y hay muchos socialistas con un nudo en la garganta", haciendo alusión a las palabras de Alfonso Guerra.

Según ha lamentado, el PSOE, por mucho que en la región "se disfrace de moderado", es el mismo PSOE de Pedro Sánchez. "Hasta hace nada el PSOE decía que no negociaría nunca con Bildu", ha recalcado Picazo, quien ha advertido de que el PSOE se ha convertido en "un peligro para la sociedad" y se ha convertido "en un club de fans de Pedro Sánchez. "Es una realidad que el PSOE ya tiene más en común con Pablo Echenique que con Felipe González", ha proseguido.

Ha declarado que el mito de que el PSOE de Page es "más moderado, más sensato y más centrista" se hará "añicos" si en las resoluciones de hoy no voten en contra de que se haga esa alianza con Bildu.

La portavoz de los diputados de la formación naranja está convencida de que este apoyo de Bildu sí afecta a Castilla-La Mancha, al tiempo que ha puesto de manifiesto la mano tendida de Inés Arrimadas para que el Gobierno de Sánchez no tenga que firmar unos presupuestos condicionados por los separatistas. "Este es un gobierno que no nos gusta", pero Cs está dispuesto a colaborar para lograr que estas cuentas sean mejores para las familias y empresas españolas.

"Ciudadanos seguirá trabajando para evitar un mal mayor porque España se lo merece y más aún en esta situación", ha aseverado.

PP y EL ODIO QUE GENERA EL PSOE

Por su parte, el presidente del PP en la región, Paco Núñez, ha expresado que el acuerdo del PSOE con Podemos es "perjudicial" para Castilla-La Mancha y el acuerdo del PSOE con ERC y Bildu es "nefasto" para España, para la región y "para la pasión" que tanta gente le pone para sacar adelante su tierra. "Pactar con quien quiere romper España nunca puede ser positivo, es un pacto antinatura".

En esta misma línea, ha apostillado que mientras el PSOE genera "odio" y "cava trincheras", el PP prefiere levantar persianas y ayudar a quien cada día acude a su puesto de trabajo para sacar adelante a este país. "Ustedes, los del PSOE de Page y Sánchez, son los que tienen un acuerdo con Podemos, aquellos que admiran a Nicolás Maduro", ha advertido Paco Núñez, quien ha recordado "a aquellos que se rasgan ahora las vestiduras" que el primer acuerdo de gobierno que tuvo el partido de Pablo Iglesias para formar parte de un gobierno fue en Castilla-La Mancha, de la mano de Emiliano García-Page.

Por parte del PP también ha tomado la palabra Ana Guarinos, quien ha arremetido contra el PSOE por haber cruzado "todas las líneas rojas posibles", decidiendo que "el brazo político de una banda terrorista, que no ha condenado el terrorismo y no ha pedido perdón, decidan el futuro de España y el de Castilla-La Mancha".

Le ha dicho a Page que sus palabras "no tienen ningún valor" y que él podría evitar lo que hoy está pasando en España. "Si no lo hace es porque no quiere", ha advertido Guarinos, quien ha añadido que "la hipocresía se ha convertido en el mejor compañero de viaje de Page".

RESOLUCIONES

Al finalizar este debate, los partidos han presentado sus habituales propuestas de resolución. Han quedado rechazadas las de PP y Cs, mientras que la de los socialistas ha sido aprobada, debido a la mayoría absoluta que el PSOE tiene en el Parlamento.

La del PSOE es la misma que la presentada en el debate general relativo al trato discriminatorio que Castilla-La Mancha recibe en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, mientras que el PP instan a García-Page a manifestar formalmente su rechazo ante el Gobierno de España a los pactos alcanzados en materia presupuestaria "con partidos filoterroristas e independentistas".

Ciudadanos, por su parte, pide rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la separación de alguna de las comunidades autónomas del Estado, defienden referéndums de autodeterminación o no condenan de manera clara la violencia terrorista.