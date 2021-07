PSOE CyL cree que la elección de Ander Gil supondrá una mejora en la defensa de los intereses de CyL a nivel nacional

PALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha augurado este lunes en Palencia que la elección de Ander Gil como presidente del Senado va a suponer que la voz de la Comunidad se oiga "más alta, nítida, fuerte y clara" a nivel nacional.

Sánchez se ha mostrado convencida de que es un "extraordinario día" para Castilla y León en lo referente a la defensa de los intereses de sus ciudadanos ya que un burgalés "curtido" en los problemas de esta tierra va a marcar la diferencia entre los socialistas de Castilla y León y la derecha.

"Nosotros servimos a la región y la derecha se sirve de ella", ha asegurado la número dos del PSOE en Castilla y León que ha valorado el "esfuerzo, sacrificio y la entrega" del burgalés con una referencia expresa a la "humildad qué también caracteriza a los socialistas de la región".

Frente a esta actitud, ha criticado la de la Junta, a la que ha acusado de no aportar nada que no sea hacer oposición al Gobierno de España. "No tienen ni una sola idea para esta tierra, carecen de ambición, no se ocupan de los problemas y carencias de la región y tienen un proyecto agotado", ha aseverado.

Sánchez ha reivindicado que, que tras una pandemia "terrible" y una crisis sanitaria "durísima", Castilla y León necesita una apuesta necesaria por la recuperación social y económica para insistir en que el Gobierno autonómico no tiene nada que ofrecer ya que sus dirigentes tan solo "están apoltronados en sus sillones".

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León ha asegurado que los socialistas "tienen ambición por la tierra y por su gente" para insistir en que salen "a por todas" de cara a los comicios de dentro de dos años.

Respecto al nuevo Gobierno de España, ha valorado el impulso "nítido y claro" que Pedro Sánchez ha dado al Ejecutivo con políticos que "conocen la realidad del día a día" y ha augurado que esta cercanía va a ser "muy positiva" en el Consejo de Ministros.

Del mismo modo, ha destacado las incorporaciones de los castellanos al Gobierno de España y la continuación de la ministra Reyes Maroto y ha subrayado lo "fortalecida" que va a salir la Comunidad con la nueva remodelación del Gobierno.

Sánchez ha admitido que el Gobierno España "perdía pulso" y que al presidente "le honra" haber escuchado los españoles y a los responsables de su partido. "Era necesario, importante y un acierto" un cambio en el gobierno lo que va a permitir a los socialistas afrontar las citas electorales con "una fortaleza y ambición incuestionable", ha sentenciado.