El PSOE de CyL reivindica su "fortaleza" y dice que se hará oír en el Congreso de Valencia

Afirma que el cambio en Castilla y León es "absolutamente imparable" y augura más inversiones para CyL en las cuentas nacionales de 2022

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha reivindicado la "fortaleza" y el "liderazgo claro" que demostrarán los socialistas castellanos y leoneses en el 40 Congreso Federal del PSOE que se celebrará durante los días 15, 16 y 17 de octubre en Valencia y al que, según ha aseverado, los de Luis Tudanca no van "de palmeros de nadie", en alusión a la actitud del PP autonómico en las "gafadas convenciones" de los 'populares' y a la que se ha referido también con la "convención de los horrores".

"Nosotros vamos a defender nuestra tierra", ha aseverado Ana Sánchez en referencia al contenido de las más de 500 enmiendas del PSOE de Castilla y León para su debate en el cónclave de los socialistas que "priorizarán" la agenda del PSOE en asuntos como el lobo, la financiación, la España rural o la lucha contra la despoblación.

"No es una declaración de intenciones", ha continuado la número dos del PSOE en Castilla y León que ha informado a este respecto de que el secretario autonómico de los socialistas, Luis Tudanca, participará en la tarde del viernes en la mesa 'Avanzamos en España Rural y reto demográfico', junto al ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

Sánchez ha precisado que Luis Tudanca explicará y tratará de impulsar en esa mesa la necesidad de buscar compensaciones a los desequilibrios, junto a medidas de lucha contra la despoblación, desde la premisa de "España no empieza ni termina en Madrid".

"Vamos fuertes, como una de las federaciones más fuertes, amalgamada, unida y con un liderazgo claro que va a hacerse oír en Valencia donde la voz de Castilla y León se va a escuchar alto y claro en el conjunto del país", ha sentenciado Sánchez.

La secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León ha destacado asimismo el "empuje" y el "calor" que recibieron los socialistas en el acto celebrado ayer en Ponferrada (León) con presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que les hace sentir que la "pulsión del cambio en Castilla y León" es "absolutamente imparable".

"Ayer no hicimos un acto político más, hicimos un acto de compromiso incuestionable con Castilla y León", ha resumido en referencia a la gente "progresista, moderada, sensata y centrada" que apoya el proyecto de los de Luis Tudanca y que se sustenta en "proyectos tangibles" como el compromiso de la "financiación exclusiva e íntegra" para el campamento militar de Monte la Reina, en Toro (Zamora), junto a la reactivación de la Ciuden y el mantenimiento de la unidad de drones en León.

"Pedro Sánchez cumple y va a cumplir", ha sentenciado la número dos del PSOE en Castilla y León que ha aseverado que el anuncio de inversión de 20 millones de euros para Monte la Reina es fruto del trabajo y del "impulso incansable" de Luis Tudanca para hacer realidad un proyecto con un impacto del 2,5 por ciento en el padrón y de 45 millones de euros anuales al PIB de una provincia a la que el PP ha sometido "al más absoluto de los abandonos".

Sánchez ha ironizado al respecto sobre lo mal que le ha sentado a la derecha de Castilla y León la "noticia tan positiva y tan buena para la gente" que supone el anuncio del presidente del Gobierno sobre Monte la Reina y ha instado a los de Alfonso Fernández Mañueco a tomar nota y a ponerse a trabajar para empezar a cumplir la "letanía de incumplimientos" que tienen con la Comunidad, como la apertura de los consultorios locales. "Si no van a ayudar --a la Junta-- que no molesten".

"Quizás quienes están acostumbrados a incumplir piensan que todos somos iguales pero no, radicalmente no somos iguales", ha sentenciado para augurar que en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022, que se registrará el miércoles en el Congreso de los Diputados, se materializarán "muchas más inversiones" para la Comunidad que ha preferido no adelantar para respetar las formas parlamentarias.

"Obviamente, algo hemos peleado y defendido el interés de esta tierra. Claro que habrá más inversiones porque el compromiso del Gobierno es incuestionable". "El camino se hace andando no planteando millones que nunca llegan", ha concluido.