El PSOE defiende la seguridad del Congreso Federal tras el positivo de Lambán

Madrid, 18 oct (EFE).- El portavoz de la nueva Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha defendido el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias en el 40 Congreso del partido celebrado este fin de semana en Valencia tras el positivo por coronavirus del presidente aragonés, Javier Lambán, uno de los asistentes.

Lambán, que se encuentra bien y sin apenas síntomas, ha suspendido su agenda oficial de la próxima semana tras dar positivo por coronavirus el sábado en Valencia, donde había participado en el 40 Congreso Federal de su partido.

Por ello, el presidente aragonés, que está vacunado con las dos dosis, decidió no acudir al acto central del cónclave el domingo y volver a Ejea de los Caballeros (Zaragoza), donde vive, y se avisaron a todos sus contactos estrechos para tomar las medidas correspondientes.

Sicilia ha defendido el cumplimiento de todos los protocolos y las medidas higiénico sanitarias en el congreso celebrado en la Feria de Valencia.

"Todos hemos respetado las medidas higiénico sanitarias y hemos apelado a la responsabilidad que tenemos todos para cumplir con las mismas y hacernos las pruebas pertinentes o aislarnos si fuera necesario", ha comentado en rueda de prensa tras la primera reunión de la nueva Ejecutiva.

Ha señalado además que la reunión de la Ejecutiva no hubiera tenido lugar este lunes con todos sus miembros si no hubieran tenido la "certeza" y "seguridad" de que no suponía un "problema para la salud".