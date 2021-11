El PSOE defiende que la subida histórica del IPC es "transitoria" y que lo "sensato" es esperar y analizar la evolución

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, se ha mostrado convencido este lunes de que la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC), que se sitúa ya en máximos históricos, será "transitoria", como afirman "todos los expertos" y que, por ello, lo más sensato ahora es "esperar" y hacer un análisis "calmado y profundo" de la situación, para ver cómo evoluciona.

No obstante, el dirigente socialista ha garantizado que el Gobierno es "sensible" con la situación de las familias españolas y que "tomará las medidas" que sea necesario para que no "noten el encarecimiento de la vida", si fuera a más.

"Antes que otras medidas, lo que requiere es que hagamos un análisis calmado y profundo de la situación, y de cómo eso pude terminar afectando al incremento de los precios, y también de la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Lo más sensato es que esperemos y veamos cómo va evolucionando el IPC", ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Ferraz tras al reunión de la Comisión Ejecutiva Federal.

Según Sicilia, "todos los analistas expertos creen que será puntual y no sólo de nuestro país sino también del resto del mundo". "Todos coinciden en que es una cuestión temporal, transitoria, por varios factores", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que, no obstante, van a estar pendientes de que el incremento de precios no afecte al bienestar de las familias.

En este sentido, el dirigente ha asegurado que el Gobierno conoce la situación y que "confía en que va a ser transitoria", pro actuará "en el momento en el que la inflación pueda suponer perjuicio para las familias", porque es "sensible".