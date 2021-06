PSOE denuncia maniobras "sin pudor" de Cs y PP para llegar a la Alcaldía de Jaén con una moción de censura "fallida"

JAÉN, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, África Colomo, ha denunciado "las maniobras sin pudor y a plena luz del día" de la portavoz de Cs, María Cantos, y dos de los otros tres concejales de la formación naranja con el PP para llegar a la Alcaldía mediante una moción de censura que ha resultado "fallida".

Así lo ha indicado este miércoles en una nota después de que Cantos, junto con Miguel Castro y Francisco Díaz, decidieran este martes abandonar el gobierno local que Cs mantenía con los socialistas y en el que permanece la cuarta edil de la formación naranja, María Orozco.

Colomo ha afirmado que "existe constancia" de que en días pasados se intentaron recabar los apoyos para ver las opciones de la moción de censura. "Durante un tiempo creyeron que los números daban y lo hacían posible, sin embargo luego se ha demostrado que no, que la moción ha sido fallida pero la evidencia de sus contactos quedó ahí, testando a ediles que decidieron mantenerse firmes en su postura", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que durante varios días se sucedieron reuniones con los concejales que han salido del gobierno municipal, "idas y venidas por los pasillos del Ayuntamiento que eran la comidilla general". Unas reuniones que "incluso se trasladaban a cafeterías en el Bulevar, sin pudor y a plena luz del día, porque confiaban en que los números les permitirían una moción de censura que ahora ha quedado truncada y con la que pretendían de forma miserable llegar a la Alcaldía, unos porque no se resignaban a haberla perdido y otra, María Cantos, por una cuestión de ego y personalismo".

"Todo lo que inventen para tapar esta maniobra sobra, esto simplemente se reduce a una cuestión de ansia de poder y de bastón de mando de una persona en concreto. El trabajo por Jaén no importaba, importaba llegar a la Alcaldía y lo que no sabemos si es una maniobra que traspasa las paredes del Ayuntamiento", ha comentado.

La edil socialista ha indicado que esta situación "palpable" que se produjo en los últimos días explica los movimientos previos de Cantos para presionar y facilitar esta "obscena forma de conseguir llegar a la Alcaldía".

"Los números no les salían porque no les sumaban las voluntades y no pudieron con la concejala de Hacienda, María Orozco, por eso intentaron doblegar su voluntad por la vía de la asfixia y el acoso y derribo reduciendo competencias e intentando hacer lo mismo con su asignación. Orozco no cedió a las presiones y se mantuvo en sus funciones", ha manifestado.

Para Colomo, el PP "ha hecho mutis por el foro cuando ha visto que se desmoronaba su operación contra el equipo de Gobierno de PSOE y Cs pensando que nadie iba a situarlos en esta operación". Por ello, según ha agregado, que "ya están tardando en dar explicaciones unos y otros a los vecinos y vecinas de Jaén de por qué intentaron de esta forma tan burda acabar con la estabilidad en el Ayuntamiento de Jaén".