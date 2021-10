El PSOE se desvincula del fichaje del socialista Carmona por Iberdrola

Madrid, 4 oct (EFE).- El PSOE ha expresado su malestar por el nombramiento del socialista Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola España en plena crisis por la factura de la luz, aunque recalca que es una "decisión personal" de un "afiliado" que "no representa a la dirección actual" del partido.

Iberdrola va a nombrar al socialista Antonio Miguel Carmona vicepresidente de Iberdrola España, según confirmaron el domingo a Efe fuentes conocedoras del proceso.

Una noticia muy criticada por Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, hasta el punto de que el presidente de la formación morada en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, opina que "lo coherente" sería echar a Carmona del partido "o que él se fuera".

"En medio de la guerra con la ofensiva de las eléctricas, que alguien como Carmona se pase al lado de Iberdrola es una indecencia", ha sostenido Asens en una entrevista en TVE.

Para la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, este nombramiento es "reírse de la ciudadanía" y ha insistido en la opinión de otros cargos de su partido de que es una "puerta giratoria", por lo que ha pedido tomar medidas al respecto.

Representantes y dirigentes del PSOE han reconocido el malestar que ha generado en la formación este fichaje, aunque subrayan que el exconcejal del Ayuntamiento de la capital y exdiputado en la Asamblea de Madrid ya no tiene vinculación con la actual dirección.

"Carmona en estos momentos es un militante de base que hace tiempo que no representa al PSOE ni a su militancia, nunca ha representado a la actual dirección (del partido)", ha dicho en una rueda de prensa la portavoz del Comité Organizador del 40 Congreso del PSOE, Eva Granados.

Además, señala que el Gobierno de Pedro Sánchez "ya tenía interlocución fluida con las eléctricas antes, durante y después de este nombramiento", que ha criticado pese a que sostiene que Carmona "no es un interlocutor de nada" en el PSOE.

"No nos ha gustado esa decisión, no sabíamos nada. Si nos hubiera consultado (Carmona), hubiéramos dicho que no", ha asegurado.

Sobre la posibilidad de que el PSOE expulse o abra un expediente a Carmona, ha comentado que desconoce si los estatutos del partido reflejan "algo parecido", pero ha insistido en que es una decisión "individual que ahí se queda, en su persona".

"No tenemos nada en contra de Iberdrola ni de Carmona pero es un militante de base, el sabrá lo que hace", ha añadido.

En la misma línea, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, comentó el domingo en Twitter que no tiene nada "contra Iberdrola ni contra Carmona", pero el fichaje le parece "un mal mensaje el que emiten ambos".

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha confesado que le produce "absoluta vergüenza ajena" el nombramiento, mientras que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha comentado que no lo entiende pero ha subrayado que Carmona "no representa" al partido y que el PSOE "no se vende".

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, se ha mostrado "sorprendida" por la noticia y, tras desear a Carmona "lo mejor en su vida privada al margen de la política", ha recalcado que "hace ya muchos años que está fuera de la política y de cualquier cargo de responsabilidad del PSOE".

Más allá del PSOE se ha pronunciado sobre este asunto el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Cs, que cree que este tipo de designaciones lo que hacen es "pervertir el funcionamiento normal de los mercados y de la economía".

Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Políticos de Vox, Jorge Buxadè, ha lamentado que mientras las eléctricas suben el precio de la luz "un 67 % respecto al día anterior, elevándolo otra vez a máximos históricos", contratan vicepresidentes "a razón de 440.000 euritos al año".

"El sueldo medio de ese vicepresidente ha subido considerablemente, no así el de los españoles", ha ironizado.

Carmona, que fue secretario de Economía del Partido Socialista de Madrid (PSM), colabora actualmente en medios como El Plural y Diariocritico.com, así como en diversas tertulias televisivas.

Doctor en Ciencias Económicas y profesor, fue diputado de la Asamblea de Madrid desde 1999 a 2003 y de 2011 a 2015, además de portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid hasta su destitución el 4 de agosto de 2015 por parte de la Comisión Permanente de la Ejecutiva del PSOE de Madrid, tras quedar en tercera posición en las elecciones municipales.