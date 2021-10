PSOE dice que Carmona es solo un "militante de base" que no les representa y que no sabían su fichaje en Iberdrola

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Comité Organizador del 40º Congreso Federal del PSOE, Eva Granados, ha querido dejar claro este lunes que el ex edil socialista Antonio Miguel Carmona, nombrado ahora vicepresidente de Iberdrola, es solo "un militante de base" que "hace tiempo" que no representa ni al partido ni a su militancia, y que "nunca ha representando a la dirección actual".

"Él sabrá lo que hace, a nosotros no nos ha consultado y creemos que no es una buena decisión. La interlocución con las eléctricas, en un momento en que el Gobierno está haciendo una acción decidida para la rebaja de la factura eléctrica la tiene el Gobierno, y no el señor Carmona", ha afirmado la nueva portavoz del PSOE en el Senado.

Granados ha vuelto a mostrar así el descontento del partido por esta decisión, tal y como ya hizo este domingo el secretario de Organización, Santos Cerdán, y ha insistido en que la dirección "no sabía nada" al respecto ni fue consultada por Carmona.

"Si nos hubiera preguntado, le hubiéramos dicho que no. El Gobierno ya tiene una interlocución fluida con las eléctricas antes, durante y después de su nombramiento", ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz para dar cuenta de los preparativos del 40 Congreso que se celebrará en Valencia a partir del 15 de octubre.

Sobre el futuro de Carmona en el partido, Granados ha reconocido que desconoce si los estatutos del PSOE reflejan algún tipo de mecanismo que obligaría al ex edil a darse de baja como militante, ni tampoco ha respondido a la pregunta de si la dirección prevé iniciar algún tipo de procedimiento sancionador o de expulsión.

Tampoco ha respondido a la preguntada sobre si se plantean reformar los estatutos para impedir que esto siga pasando, y sobre por qué esté caso ha generado tanto malestar, cuando no es el primer exidirigente socialista que ficha por una compañía eléctrica.

"NO ES NINGÚN TIPO DE INTERLOCUCIÓN DE NADA"

Granados se ha centrado, de este modo, en dejar claro que, aunque no tienen nada en contra ni de Iberdrola ni de Carmona, se trata de un fichaje que no les ha gustado, y del que no tenían conocimiento, pero que no afecta al PSOE, porque se trata de una decisión individual del ex edil, sin representación en el partido.

"Militantes del PSOE hay muchísimos, sus decisiones son a título individual, no representan a esta casa, a la dirección actual y no es ningún tipo de interlocución de nada. Si nos hubiera preguntando, le hubiéramos dicho que no. Es su decisión individual, que ahí se queda", ha remarcado.