El PSOE dice que negociar con Cs no implica excluir a ERC, pero desliga esta norma del futuro de los PGE

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha defendido este martes los contactos que el Gobierno ha abierto con Ciudadanos con intención de negociar la nueva Ley de Memoria Democrática, incidiendo en que hablar con los naranjas no implica "excluir" de la negociación a ERC. Eso sí, ha recalcado que el PSOE quiere desvincular esta negociación de la de los Presupuestos para 2022.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa en el Congreso después de que su socios de Unidas Podemos hayan desvelado que aspiran a que el PSOE acepte algunas de las propuestas en materia de memoria que defienden tanto ellos como ERC y EH Bildu, para poder así facilitar el apoyo de las dos formaciones independentistas a las cuentas públicas.

Una de las peticiones en las que coinciden los morados, ERC y Bildu consiste retocar la Ley de Amnistía para garantizar que pueda juzgarse en España a los responsables de delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Gómez ha rehusado avanzar si el PSOE estaría dispuesto a dar pasos en ese sentido, se ha mostrado "optimista" sobre el futuro de la Ley de Memoria y ha remarcado que su grupo tiene la "obligación" abrir negociaciones con los partidos que "estén por la labor de avanzar en derechos y libertades".

El dirigente socialista ha recordado que el PSOE ya negoció con Cs los Presupuestos para 2021, aunque finalmente no los apoyaron y este año los naranja se han autoexcluido de esa negociación, y ha hecho hincapié en que intentar buscar acuerdos en torno a la Ley de Memoria no implica no hacerlo también con ERC.

"No significa excluir a nadie, sino ampliar el marco de interlocución", ha dicho, añadiendo que hablar con varios grupos es una "buena señal democrática", con independencia de que esos contactos den frutos o no.