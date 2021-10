El PSOE-A emplaza a Moreno a "convocar elecciones" ya si "no tiene más ideas" y para no estar un año "al tran tran"

GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha emplazado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a "convocar elecciones" autonómicas ya "si no tiene más ideas" o "si el PP no sabe lo que hacer con el Gobierno" de coalición que comparte con Ciudadanos (Cs), y para no estar un año "al tran tran".

Así lo ha manifestado Juan Espadas en el transcurso de un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en Granada con el patrocinio de Fundación Cajasol, Cepsa y Fundación CajaGranada, y en el que el también candidato socialista a la Junta ha sido presentado por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Juan Espadas ha abogado por adelantar la convocatoria de elecciones autonómicas en Andalucía --donde deberían celebrarse a finales de 2022 si se agota la legislatura-- si por parte del Gobierno de la Junta "nos va a tener con este 'impasse' sin ejecutar fondos extraordinarios en materia de empleo", donde "tenemos casi 500 millones de euros esperando", según ha avisado.

"Para seguir al tran tran, haciendo encuestas, contemporizando cómo está Vox, si más fuerte o menos, para eso que se convoquen elecciones", ha argumentado Juan Espadas, quien al hilo ha defendido que "el PSOE de Andalucía está preparado para unas elecciones".

"DEBILIDAD" DEL PP

Tras recordar que "las legislaturas duran cuatro años" y "queda un año y algo" para la fecha prevista de los comicios andaluces, el secretario general del PSOE-A ha sostenido que "llevamos casi un año hablando de un adelanto electoral como consecuencia de la debilidad y la minoría del PP en el Parlamento".

Espadas ha opinado que la actual legislatura en Andalucía "nació coja", con la conformación del gobierno de coalición de PP y Cs pese a que el PSOE-A fue el ganador de las elecciones y gracias al apoyo externo de Vox, que entró en el Parlamento andaluz tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018, y ahora, "si el presidente" de la Junta "no tiene más ideas o no es capaz de mantener las decisiones que debe tomar ahora mismo para Andalucía, que convoque elecciones", y "que no mantenga artificialmente" la legislatura.

"Pero que no nos diga que es culpa de la oposición", ha apostillado Juan Espadas antes de apuntar que "aquí hay mucha prisa para intentar hacer caja probablemente como consecuencia de no querer demostrar cuáles son las soluciones que plantea el PP", pero "explicar eso en el año en que más recursos presupuestarios tendría un Presupuesto de la Junta va a ser complicado de creer", ha añadido.

ENCUESTAS

Por otro lado, preguntado por el Barómetro Andaluz que la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, publicó este pasado lunes y que augura una victoria del PP-A en elecciones andaluzas con más de 15 puntos de ventaja sobre el PSOE-A, Juan Espadas ha dicho que ese sondeo "es como si yo le encargo una encuesta a mi gabinete de prensa".

En esa línea, ha opinado que, "por desgracia, el consejero de la Presidencia", Elías Bendodo, "se ha encargado personalmente de que la credibilidad del Centra sea muy escasa", al tiempo que ha agregado que "encuestas tenemos todos los días".

Ha continuado que él está "centrado en iniciar un nuevo proyecto político para el PSOE y en recuperar la confianza de la ciudadanía", y que con esa idea "asume" que los socialistas "hemos perdido una parte de la confianza de la sociedad andaluza".

"¿Cuánto puedo recuperar? No lo sé, para eso trabajo cada día con mis compañeros, en propuestas, en escucha activa, en un proceso de incorporación a lo que la gente le preocupa", ha reflexionado Juan Espadas.

"EL INICIO DE LA CRISIS POLÍTICA DEL GOBIERNO DE MORENO"

El líder socialista ha opinado que, cuando se atisba "la recta final de la crisis sanitaria" en Andalucía, "estamos en el inicio de la crisis política del Gobierno de Moreno Bonilla y del PP" en un momento en el que "tenemos que hablar de lo urgente y de lo importante", donde "no caben excusas, sino trabajar ya".

En esa línea, ha subrayado que hace meses "estaba en riesgo la vida de las personas" por el impacto de la Covid-19, y eso "justificaba que las fuerzas políticas se sentaran a hablar". "Era algo exigible", ha añadido Espadas, quien, no obstante, ha opinado que "eso no debe quedar aparcado", y en esa línea ha reivindicado lo que él llama "humanizar la política, y entender el momento y saber en qué debemos confrontar y en qué acordar".

Ha agregado que "estamos en un momento histórico y excepcional", y "debemos mirar el futuro con esperanza". "Tenemos un aviso claro de los cambios profundos que se están produciendo en el planeta y debemos reaccionar: la sociedad nos pide conductas diferentes y capacidad para ser útiles a los ciudadanos, una capacidad que se medirá, cuando toque, en las urnas", ha reflexionado.

UNA "CONVENCIÓN" SOBRE LA SANIDAD PÚBLICA ANDALUZA

Por otro lado, Espadas ha defendido que "el sistema sanitario construido por los gobiernos socialistas ha sido capaz de sostener la pandemia", y ha aludido a la posible no renovación de contrato de 8.000 profesionales sanitarios incorporados de refuerzo a la sanidad andaluza durante la pandemia una vez que finalicen sus contratos el próximo 31 de octubre.

Juan Espadas ha advertido de que no renovar esos 8.000 contratos "porque Moreno Bonilla entiende que ha terminado la crisis del Covid" sería un "gran error" de la Junta, porque "la sanidad pública debe volver a ponerse en marcha y hacerlo con retribuciones más justas para no perder profesionales".

Al respecto, ha opinado que la Junta "debería anunciar" este martes, tras su reunión semanal del Consejo de Gobierno, que, "para escuchar lo que es una demanda clamorosa respecto a la Atención Primaria, la falta de personal sanitario y de presencialidad" en la sanidad, la celebración de "una convención en Granada liderada por la Escuela Andaluza de Salud Pública para hablar del futuro de la sanidad pública andaluza, donde quienes hablen sean aquellos que llevan años diciendo que hay dos o tres decisiones que hay que tomar o planificar".

Ha indicado que no se trata de "tomar una decisión de coyuntura para salir del paso, sino lo que necesita ahora mismo la sanidad pública andaluza para pensar a cinco o diez años vista".

"Hay que empezar ya, y el planteamiento sería empezar ya con un compromiso presupuestario, de proceso progresivo de equiparación salarial" de los sanitarios andaluces "con la media" del colectivo en España, según ha apuntado Juan Espadas.

El líder socialista también ha advertido, en otro orden de cosas, de que "el empleo se está recuperando con rapidez" una vez que remite la pandemia, "pero pronto volveremos a las cifras del desempleo, y la cuestión es qué modelo queremos", y ha indicado que ve que "falta Gobierno andaluz y compromisos políticos, y sobran cálculos y estrategia electoral" porque el Ejecutivo de Moreno "está secuestrado por la ultraderecha".

Finalmente, Espadas ha recordado su propuesta, plasmada en la Ponencia Marco del Congreso del PSOE-A, de convertir en derecho la primera oportunidad laboral de los jóvenes "porque tenemos casi un 50% de tasa de paro juvenil, tenemos que reenfocar todo el sistema y darle la primera oportunidad laboral para ello, que es también formación", según ha añadido antes de insistir en defender que "la administración tiene que hablar con el sector privado para ello y usar recursos públicos y privados para conseguirlo".

"Esto necesita un paso más, y es generar un sistema de apoyo, que no es subsidios ni subvenciones, sino un paso más en formación", ha remachado el secretario general del PSOE-A.