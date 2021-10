PSOE.- Felipe González critica a Podemos y se muestra orgulloso de pertenecer al "régimen del 78": "A mucha honra"

El expresidente carga contra el PP por no "respetar" la Constitución al negarse a pactar la renovación del Poder Judicial

VALENCIA, 16 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Felipe González ha hecho este sábado en el 40º Congreso del PSOE un alegato de la Transición de la que formó parte y se ha mostrado orgulloso "de ser de los pocos que quedan de la generación de eso que llaman el régimen del 78".

"A mucha honra", ha proclamado González, antes de lanzar un dardo, aunque sin citarle expresamente, contra el exlíder de Podemos Pablo Iglesias por tener la "torpeza" de "inventar" ese término de "régimen del 78" para referirse a ese periodo de forma despectiva.

"Me gustaría que se creara un premio para podérselo dar al inventor de la frase del régimen del 78, aunque estoy seguro de que no nos ayuda su intención, pero sí su torpeza", ha ahondado durante su intervención ante los más de 4.000 delegados y militantes que asisten a la inauguración del Congreso.

Así, ha explicado que efectivamente en el 78 "un régimen acabó" y "nació otro régimen mediante pactos políticos". Y en este punto, ha aprovechado para criticar "a los que se atreven a defender la Constitución no cumpliéndola", en alusión al PP y su negativa a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En este sentido, el expresidente ha señalado que no le llama tanto la atención que haya fuerzas en contra de la Constitución, como que los partidos que dicen defenderla se nieguen a cumplirla. "Lo que me duele no es que los que están en contra de la Constitución no la respeten, sino que los que dicen defenderla irrespeten y no cumplan los mandatos constitucionales", ha lamentado.

"Eso no ha pasado nunca con el PSOE. Si hemos estado en la oposición, no nos hemos negado nunca a la renovación de los órganos constitucionales", ha defendido.

CONTRA TODAS LAS "TIRANÍAS"

González ha aprovechado para cargar también contra todos los tipos de "tiranías", se disfracen "con una bandera o con otra", haciendo mención expresa a los "amigos" del otro lado del Atlántico. "Yo he sido siempre moderado, salvo en una cosa, me repugnan los tiranos de cualquier siglo, no soporto las tiranías", ha avisado.

"No me importa que se disfracen con una bandera o con otra, la tiranía es una abyección permanente, una violación de los derechos humanos y las reglas del juego de la democracia. En lo demás siempre he sido socialdemócrata, incluso por eso me han criticado muchas veces y me llamaban pragmático", ha ahondado.

El expresidente también ha avisado de que el PSOE debe seguir siendo un instrumento al servicio de la sociedad porque, si algún día no cumple esta función, "no sirve como partido".