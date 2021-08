El PSOE gallego ve una "cortina de humo" la reflexión de Feijóo sobre vacunación obligatoria

Reivindica el compromiso con Galicia del Gobierno de Sánchez

A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario xeral del PSdeG, Pablo Arangüena, ha alertado este viernes de la situación de la Atención Primaria, y de sistemas como el de rastreo de la pandemia, al tiempo que ha tildado de "cortina de humo" las reflexiones realizadas por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien abogó por la vacunación obligatoria de sanitarios y cuidadores de mayores en una entrevista con Europa Press.

En rueda de prensa, ha denunciado "el mal funcionamiento de los teléfonos COVID o del sistema de rastreo", del que Arangüena dijo que "estamos a la cola". También recordó que hace unas semanas Galicia fue "la tercera comunidad con más incidencia entre población joven" y que la atención primaria "está desbordada".

Por ello, considera que Feijóo "trata de apartar la atención de los problemas importantes". Arangüena considera que la vacunación de los sanitarios es un problema "muy pequeño", ya que la "inmensa mayoría están vacunados".

"Está inventado un debate ficticio para tapar los problemas reales de la sociedad gallega, eso es algo que hace sistemáticamente el señor Feijóo", ha afirmado.

INVERSIONES EN GALICIA

El vicesecretario xeral del PSdeG ha reivindicado que "el Gobierno está cumpliendo con Galicia como no cumplió ningún Gobierno del PP", haciendo hincapié en los siete años del mandato de Rajoy.

Arangüena señaló que "más allá de las palabras están los hechos", y puso como ejemplo la rebaja de los peajes de la AP-9, que calificó como "un hecho histórico para Galicia".

También ha recordado otras medidas como el avance de las obras del AVE o los fondos anti Covid, subrayando que Galicia es "la quinta comunidad del Estado" en cuanto a la cantidad que recibe, estando esta cantidad "muy por encima de su peso poblacional".

INVERSIÓN EN A CORUÑA

El socialista ha mostrado su satisfacción por las inversiones realizadas durante esta legislatura en A Coruña, afirmando que "lo que es bueno para A Coruña es bueno para Galicia".

Destacó algunas obras en la ciudad como la del puente de A Pasaxe, la reforma de la Ría del Burgo, el ferrocarril al puerto exterior o la Ciudad de las TIC.

Enfrente, ha dicho que Feijóo "nunca apostó por A Coruña" y que lo único que hizo "es pedirle a otras administraciones que suplan las carencias de la Xunta en la ciudad".

Denunció también la ausencia de proyectos para los fondos Next Generation, y dijo que no hay "ningún proyecto nuevo" y que estos no "son financiables por estos fondos".

ORQUESTA SINFÓNICA

El vicesecretario xeral socialista tuvo palabras duras para el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, del que dijo que "vino a tomarle el pelo a la ciudadanía", después de la firma esta semana de dos convenios con el Ayuntamiento de A Coruña por valor de 3,5 millones de euros para la Orquesta Sinfónica de Galicia.

El socialista ha tildado este acuerdo cómo "falso", ya que según expresó la Xunta "sigue incumpliendo el convenio firmado en 2004 en el que aportarían como mínimo 3 millones de euros anuales".

Recordó que la Xunta no aporta 3,5 millones, sino que es de 2,7 millones la aportación ordinaria que ya venía realizando y a eso se le suma un convenio de 0,8 millones por el Xacobeo, como también explicó el conselleiro de Cultura tras la firma.

El vicesecretario del PSdeG recordó que la Xunta "adeuda más de 5 millones de euros", por lo que dejó de pagar cuando Feijóo llegó a la presidencia. Para Arangüena es "inaudito" que una administración pública "incumpla unilateralmente lo que le da la gana", en referencia al convenio firmado en 2004 por Fraga.