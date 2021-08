PSOE insta a Feijóo a explicar "en qué metió la pata" con la exigencia del certificado covid en la hostelería

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, ha exigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo que "explique a los gallegos en qué metió la pata" ante el "varapalo en toda regla" que le ha dado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a la exigencia del certificado covid en la hostelería.

"No es una medida que bajo mi criterio, y coincido con el alto tribunal, que respete los derechos individuales de las personas porque todos aquellos que fueron vacunados pueden expedir ese certificado y acceder al interior de un establecimiento hostelero, pero aquellas personas que no fueron vacunadas se les corta su libertad porque no cuentan con ese documento", ha señalado.

Tomé ha considerado que, "antes de exigir ese tipo de documento", habría que "darle la oportunidad a todos los gallegos y a todas las gallegas a que estén vacunados". "Y partir de ahí estarían en igualdad de condiciones, sin entrar en temas de protección de datos", ha suscrito.

El presidente provincial de Lugo ha señalado que "ahora mismo no es posible poner en las mismas circunstancias a todas las personas", porque aunque "la mayoría querrían estar vacunados" de momento "no se le ofreció la oportunidad".

Es por ello que "no se cumple el derecho que tienen todos los gallegos y gallegas a acceder a todos los establecimientos a los que quieren acceder".

"En vez de dedicarse a gobernar, el señor Feijóo se dedica a criticar al gobierno central. Parece que él no está gobernando y la culpa siempre es de los demás, pero lo que no hace es dar explicaciones y creo que ahora mismo tiene una buena oportunidad para explicar a los gallegos en qué metió la pata", ha insistido finalmente.