PSOE-M aconseja a Almeida "que no tenga tanta prisa en ponerse la camiseta de Vox" y pide unidad a los grupos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha aconsejado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "que no tenga tanta prisa en ponerse la camiseta de Vox" y ha pedido "unidad" a todos los grupos políticos tras el ataque homófobo perpetrado este domingo en Malasaña.

"Hago un llamamiento desde el Grupo Municipal Socialista a la unidad de todos los grupos políticos para que, más allá de los discursos, declaraciones y la frasecita final, estemos todos unidos en la solución", ha declarado tras reunirse con el director del Observatorio LGTBI de Madrid.

Preguntada por las declaraciones del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ayer apuntaba que considera "excesivo" señalar que Vox "puede estar detrás" de agresiones al colectivo LGTBI debido a sus "mensajes", la portavoz socialista ha subrayado que "nadie está acusando" a la formación que abandera Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento "de ser los que estén propiciando este tipo de agresiones".

"De lo que sí culpo a Vox directamente es de no estar en la solución del problema y cuando no se está en la solución del problema se está en el problema", ha argumentado. A Almeida le ha aconsejado "que no tenga tanta prisa en ponerse la camiseta de Vox".

"Ahora que parece que le van las cosas bien, que ha cuajado y cuadrado todo, que no tenga tanta prisa en ponerse la camiseta de Vox, que no tenga miedo, que su partido sí que ha reconocido este tipo de agresiones" como homófobas, ha apostillado.

EL OBSERVATORIO CREE QUE ALMEIDA TEME HABLAR DE AGRESIÓN HOMÓFOBA

El director del Observatorio LGTBI de Madrid, Rubén López, ha trasladado a la prensa que le preocupan las declaraciones del alcalde porque "no se atrevió a declarar la agresión como homófoba, que hasta sus aliados de Vox sí lo hicieron y él se frenó". "Parece que tiene miedo de hablar de agresión homófoba cuando han escrito 'maricón' en el glúteo de una víctima", ha lamentado.

Rubén López coincide con Almeida es que "la vinculación directa (entre agresión y Vox) no se puede hacer". "Nadie habla de vinculación directa pero sí de que el intolerante se siente algo legitimado con esta ruptura de consensos que han hecho en todas las instituciones este partido político", ha argumentado.

"Hemos pasado de que en 2016, 2017 y 2018 hablábamos del desarrollo de la ley LGTB en la Comunidad y la aprobación en muchas comunidades y de lo que se habla ahora es de tratar de anularlas. En mayo, (la presidenta regional, Isabel Díaz) Ayuso también habló de quitar varios puntos en la ley. El retroceso político sí lo estamos viendo y habrá que ver de dónde viene eso, que es de Vox", ha indicado el presidente del Observatorio.

"Consternados" por la agresión homófoba en Malasaña, Rubén López ha remarcado que la colaboración con las administraciones "es imprescindible". "Necesitamos la implicación del Ayuntamiento, ver cómo nos organizamos. Y todo nos pilla en un momento en el que la relación con el Ayuntamiento está en un nivel muy bajo", ha lamentado.