PSOE Madrid aclara que "este Iglesias no, es muy distinto que Iglesias no"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha remarcado que "lo importante" es que el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, pueda gobernar y que cuando se abrió a pactar con Más Madrid y Cs, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pretendía "no descartar a nadie"

En una visita a la Casa de la Villa junto con la nieta de Francisco Largo Caballero, Sonia Largo, y otros miembros del Grupo socialista en el Consistorio, Hernández ha remarcado en declaraciones a Europa Press que desde el PSOE deben "ser prácticos" y "sumar y unir" para desbancar el "desgobierno" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Lo que pretendió Gabilondo no era descartar a nadie, es decir en qué circunstancia y de que manera. Insisto en que dijo 'este Iglesias no', que es muy distinto que Iglesias no", ha aclarado el socialista.

Respecto al nombramiento de la actual secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, como 'número dos' de Gabilondo de cara a los comicios del 4 de mayo, Hernández ha puesto en valor su figura y ha aseverado que "hacen falta personas como Jalloul y Gabilondo".

"Es importante que todo el mundo hable muy bien de ella. Creo que lo que se pretende es cambiar un desgobierno del capricho por un Gobierno serio", ha asegurado.