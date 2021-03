El PSOE en Madrid asegura que su proyecto está "muy alejado de los extremos" tanto de "izquierdas como de derechas"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, ha asegurado que el proyecto de su partido para la Comunidad de Madrid "está muy alejado de los extremos" tanto de "izquierdas como de derechas".

Así lo ha trasladado Cepeda en una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre que ayer el candidato del PSOE a las elecciones del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, dijera que preferiría formar un gobierno con Cs y Más Madrid ante el "clima de confrontación" que genera el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

"Nuestro proyecto político está muy alejado de los extremos y no tiene nada que ver con populismos. Me da igual que sean de derechas que de izquierdas. La sociedad madrileña no está en la confrontación ni en el discurso del odio; necesita tranquilidad y estabilidad política", ha defendido.

No obstante, Cepeda ha indicado que respeta a Pablo Iglesias pero ha insistido en que los madrileños necesitan "sosiego y tranquilidad" y no generar "más tensión". "Nosotros tenemos la intención de tener un gobierno estable en torno a las fuerzas que están a nuestros lados, no a nuestros extremos. Queremos formar un gobierno con Cs o Más Madrid, un gobierno de progreso, no de confrontación", ha zanjado.