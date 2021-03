PSOE, Más Madrid y Podemos se oponen a que se relajen medidas en Semana Santa

Madrid, 2 mar (EFE).- Los grupos parlamentarios de PSOE, Más Madrid y Podemos en la Asamblea, se han mostrado en contra de una posible relajación de las restricciones sanitarias adoptadas para la contención de contagios de coronavirus, como los cierres perimetrales o la ampliación de aforos en los establecimientos de hostelería, de cara a la Semana Santa.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que la Comunidad de Madrid adoptará medidas "sensatas y equilibradas" en Semana Santa en función de la evolución de la pandemia, para proteger la salud de los ciudadanos y no poner en peligro la "maltrecha" economía.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Isa Serra, ha declarado que "no es momento de avanzar hacia una cuarta ola" y ha criticado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid establezca medidas restrictivas "muy tarde" y cuando los datos mejoran, se eliminan las medidas "muy pronto".

"No hay que eliminar restricciones (...), (las Comunidades Autónomas) deben seguir estando cerradas, no se deben aumentar los comensales en terrazas" de hostelería ni en reuniones "para no ir para atrás", ha añadido Serra.

En la misma línea, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha expresado que "de los creadores de 'salvar la Navidad', ahora viene la secuela 'hay que salvar la Semana Santa'".

"Esta película ya nos la conocemos", ha declarado Gómez Perpinyà, que ha añadido que su final es el de "300 muertos a la semana", por lo que ha apelado al "sentido común" porque las "recetas" para salvar vidas las conocen todos los gobernantes.

"La diferencia está entre quienes quieren adoptarlas y quienes no", ha zanjado.

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha considerado que "hay que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias" y ha celebrado que "bajen los datos", pero cree que es "un fallo" relajar medidas porque "nuevamente anticipamos la llegada de una nueva ola".

Gabilondo ha dicho que "es tiempo de vacunación bien hecha" y de pensar qué hacer con la atención primaria, la salud pública, los rastreadores o el fortalecimiento de personal y recursos sanitarios en hospitales.

Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha pedido que se deje "a la gente en paz, que puedan ver a sus familiares, activar sus empresas, trabajar e ir a sus segundas residencias".

"La gente está muy cansada de políticos que cambian de criterio", ha indicado Monasterio.