PSOE Madrid pide "un gran acuerdo" para armonizar la fiscalidad en España: "Sin justicia fiscal no hay justicia social"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE en Madrid y delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha abogado este jueves por llegar a "un gran acuerdo" para armonizar la fiscalidad en España porque "si se quiere justicia social, tiene que haber justicia fiscal".

Tras el acto de entrega de los reconocimientos 'Meninas 2020' a entidades que ayudas a víctimas de violencia de género, preguntado por los periodistas sobre la nueva polémica sobre la política impositiva en la región madrileña, Franco ha respondido que parte de la base "de que cualquier paraíso fiscal no es bueno en ninguna situación y si dentro del Estado Español pudiera haber algún paraíso fiscal, no sería lo adecuado".

"Como miembro del PSOE sigo reclamando la necesidad de que haya en el conjunto de España una mayor justicia social, que implica una mayor justicia fiscal. Con lo cual todo lo que hagamos en ese terreno y camino me parecerán medidas adecuadas siempre. Si queremos que haya justicia social, tiene que haber justicia fiscal, con todo lo que eso conlleva. Y si tenemos que armonizar la fiscalidad en España, busquemos un gran acuerdo, que es esencial, de todas las fuerzas políticas para caminar en esa cuestión", ha esgrimido.

No obstante, el líder de los socialistas madrileños ha asegurado que ahora "no es momento de dramatizar, porque es una idea embrionaria, ya que no hay nada decidido todavía". "Es momento de caminar todos juntos en esa armonización fiscal, que a nadie le tiene que perjudicar, sino que tiene que beneficiar al conjunto de la sociedad española", ha apuntado.

El representante del Gobierno central en Madrid también ha aludido al presupuesto que el Estado está destinando a la Comunidad de Madrid dentro del llamado Fondo Covid, "un dinero que se da a fondo perdido, que no tiene que devolver la Comunidad".

"Como madrileño, delegado y secretario del PSOE tengo que estar muy satisfecho con ello. Es una prueba más palpable, definitiva de que el Gobierno de España también protege a los intereses de los madrileños, como de todos los españoles. En algún momento se le ha acusado de madrileñofobia, pero no es verdad. Y esto es la prueba más evidente de que el Gobierno de España se preocupa y mucho también por la Comunidad de Madrid", ha finalizado.