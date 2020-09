PSOE no sondeará disidencias en Cs para su moción a Ayuso pero "hay gente de Cs no muy cómoda con sus actuaciones"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, ha afirmado que el PSOE no sondeará posibles disidencias dentro de Ciudadanos (Cs) para plantear una futurible moción de censura a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pero le consta de que "hay gente dentro de ese partido que no está muy cómoda con algunas actuaciones del Gobierno de Ayuso".

En una entrevista concedida a Europa Press, preguntado por esa posibilidad, Franco ha dicho que "no son partidarios de los atajos en ningún sentido". "Si llegamos al Gobierno regional primero es porque hemos ganado las elecciones y porque en un hipotética moción de censura sumaríamos el número de diputados necesarios. Los atajos no nos gustan ni nos dedicamos a sondear posibles disidencias dentro de Ciudadanos", ha dicho.

Sin embargo, ha asegurado que le consta, "por conversaciones informales, pero no con ningún dirigente de Ciudadanos, que hay gente dentro de esa formación que no está muy cómoda con algunas actuaciones del Gobierno de Ayuso; pero no hay ninguna conversación ahora mismo con nadie de Cs".

El también delegado del Gobierno en Madrid cree que podría haber alguna posibilidad de cambio de postura del partido 'naranja' en sus posiciones contrarias a la moción de censura si a nivel nacional la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pacta con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

"Primero veamos lo que pasa con los Presupuestos del Estado, que es imprescindible que se aprueben, y ahí también es necesario una gran dosis de responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas que hagan posible que se aprueben unos presupuestos. Es absolutamente necesario, imprescindible", ha afirmado.

"EN UNA SITUACIÓN COMO ÉSTA NO ES DESCABELLADO HABLAR DE MOCIÓN"

José Manuel Franco consideraba "preocupante" la situación actual de la Comunidad de Madrid. "No solo como delegado o secretario general, sino como ciudadano de Madrid, me parece preocupante lo que está pasando con la Atención Primaria. Que ahora se nos hable (Díaz Ayuso) de invertir 80 millones en tres años en Atención Primaria, porque cualquier experto en materia sanitario dirá que es absolutamente insuficiente y preguntará qué se ha hecho en estos últimos años, cuál es la inversión per capita en Madrid", ha apuntado.

El líder de los socialistas madrileños ha afirmado que la región está también "a la cola" en Educación. "¿Qué está pasando con la Educación? Han humillado a la comunidad educativa de la Comunidad, que no se están dando las condiciones para que los padres puedan llevar con seguridad a los colegios. Creo que ante una situación como esta no es descabellado hablar de moción (de censura)", concluye.

No obstante, considera que presentarla ahora "no sería responsable". "Ahora mismo, en plena pandemia, no sería a mi juicio responsable presentar una moción. Si la situación se sigue deteriorando, si este desgobierno sigue esta misma línea, no hay que descartarla, sino promoverla si la situación política sigue en esta situación y si el Gobierno de Madrid sigue demostrando su incapacidad para gestionar la vida de los madrileños. Y en esta hipotética situación el PSOE estudiaría la posibilidad que una persona ajena al PSOE fuese presidente regional", ha manifestado.

Pese a ello, Franco cree que "lo lógico, deseable, sensato, lo que goza de más pureza democrática es que quien ha ganado las elecciones después de 30 años" fuera el presidenciable en esa moción, en referencia al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, "una persona que ha encabezado la lista y tiene méritos más que suficientes". "En una situación de deterioro, en una situación casi extrema estudiaríamos esa posibilidad", ha añadido.

"Gabilondo es una persona que ha demostrado su compromiso siempre con el PSOE, un gran valor del PSOE y lo deseable es que sea presidente de la Comunidad. Si se abren otros horizontes que quiere explorar contará con el apoyo sin censuras del PSOE. Intuyo que hay cosas que podrían gustarle", ha deslizado José Manuel Franco, en referencia a que se convierta en el próximo Defensor del Pueblo de España.

Respecto a la posibilidad de que adelante Más Madrid a presentar dicha moción de censura si no lo hace pronto el PSOE, al secretario general de los socialistas madrileños le sorprende que se comente que el PSOE "no se atreve".

"Es cuestión de hablar con todas las fuerzas y ver qué posibilidades reales hay de presentar esa moción. Insisto, no en este momento en plena lucha contra la pandemia, que tenemos que luchar todos juntos. Y como delegado, el Gobierno autonómico tendrá una lealtad absoluta, pero no es cuestión de atrevimiento, sino la suma adecuada para ese cambio de Gobierno", ha apuntado.