El PSOE pide "comprensión" a la ciudadanía por la factura de la luz: "Confiamos que vean que el Gobierno toma medidas"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso de los Diputados, Felipe Sicilia, ha pedido este miércoles "comprensión" a los ciudadanos por la subida del precio de la luz y confía en que vean que el Gobierno está tomando medidas para bajar la factura.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Sicilia ha asegurado que la situación que deja la factura de la luz a las familias y a la recuperación económica "preocupa al Gobierno", por lo que espera que la ciudadanía vea que ya han tomado medidas para bajar la factura. "No pido paciencia, sino comprensión", ha insistido.

Sicilia ha señalado que si el Gobierno no estuviera "sensibilizado" por la factura eléctrica, no hubiera bajado el IVA de la luz. Según explica, no podían tomar otras medidas "de un día para otro" y, aquellas que sí podían llevar a cabo, no tendrían efecto hasta pasados unos meses. "Confío que los ciudadanos sean sensibles de que sí que se están tomando medidas", ha zanjado.