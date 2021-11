El PSOE pide la dimisión de Mañueco porque el caso Primarias "no es una más"

Valladolid, 25 nov (EFE).- El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha pedido este jueves la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por la imputación del PP salmantino y de su presidente, Javier Iglesias, como autores de un delito de financiación ilegal de partido político, en el marco de las primarias de 2017 en las que el actual presidente autonómico fue elegido candidato.

En una rueda de prensa convocada para analizar el auto de imputación del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca, que ayer citó al PP de Salamanca, a su presidente y a la gerente, Isabel Sánchez, lo que Tudanca cree que "no es una más": "No podemos aceptarlo como normal", ha zanjado.

"Tiene que dimitir hoy mismo, ni un minuto más", ha comenzado por decir Tudanca sobre Mañueco, también presidente del partido en la comunidad, a quien ha responsabilizado de estar "en el origen" de este caso y de otros que afectan al PP, entre los que ha mencionado la Gürtel, la Perla Negra y las eólicas, en el que ha pedido que sea el PP el que abone los 24 millones de euros de fianza que pide el juez a la Junta como responsable civil subsidiario.

El dirigente socialista ha considerado que "la excusa" de que no es su responsabilidad "no vale", porque "es el hijo ejemplar del pasado del PP y de la corrupción, de su propia corrupción", ha criticado antes de pedir a los populares que "dejen a esta tierra tener futuro, con instituciones limpias y decentes", ya que en su opinión estos casos de supuesta corrupción "han ahuyentado inversiones y empleo".

"Lo que ha pasado no me alegra, no me alegra la corrupción del PP, pero es su responsabilidad y deben asumirla alguna vez", ha rematado.