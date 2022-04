Más Madrid cree que Almeida “debe dar un paso atrás” y el PSOE pide a Feijóo que “depure responsabilidades políticas”

El caso del cobro de comisiones millonarias por los contratos cerrados por el Ayuntamiento, que investiga la Fiscalía Anticorrupción, en el que medió un familiar del alcalde de Madrid, ha indignado a los grupos de la oposición. Para la portavoz del Más Madrid, Rita Maestre, estas nuevas revelaciones se tratan de “hechos gravísimos” que tienen que derivar en la dimisión del alcalde. “Hoy hemos conocido que en el caso de los contratos está implicado también un familiar de Almeida, un primo que fue el que presuntamente hizo llegar hasta el Ayuntamiento a esos dos empresarios que se han gastado seis millones de dinero público, que se han quedado en calidad de comisiones ilegales y se lo han gastado en coches, en relojes y en yates”, ha dicho Maestre. “Parece cada vez más claro que amigos y familiares del PP se dedicaron a saquear el dinero público en lo peor de la pandemia mientras en Madrid morían centenares de personas”, ha lamentado.

“Son unos hechos muy graves y Almeida no puede seguir escondiéndose, tiene que salir a dar la cara de forma inmediata, tiene que darle explicaciones al pueblo de Madrid y si no es capaz de darlas tiene que dar un paso al lado y dimitir, porque Madrid no puede volver a los tiempos el chanchullo y de la corrupción. Madrid se merece un gobierno limpio que utilice el dinero público para dar servicios públicos y no para llenar los bolsillos de sus amigos”, ha zanjado.

El PSOE ha elevado este asunto hasta el nuevo líder del PP, Alberto Núñez a Feijóo, al que pide que adopte medidas drásticas para “depurar responsabilidades políticas” en el partido. “Ante estas últimas informaciones, el alcalde no puede seguir escondiéndose, tiene que dar la cara. Por ello, vamos a pedir en el próximo Pleno una comparecencia monográfica sobre esta investigación de Anticorrupción”. “Nos preguntamos si el nuevo PP de Feijóo va a poner en marcha mecanismos internos para depurar posibles responsabilidades políticas”, ha dicho a preguntas de elDIiario.es la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar.

Por su parte, el Grupo Mixto que lidera Marta Higueras ha considerado igualmente que “de confirmarse esa nueva información, sería gravísimo que una serie de empresarios hayan cobrado comisiones millonarias por su proximidad y cercanía a un familiar del alcalde de Martínez Almeida”. “Aunque esto ya no puede sorprender a nadie, es el uso partidista que habitualmente hace el PP de las instituciones cada vez que gobierna”, ha señalado el portavoz adjunto, José Manuel Calvo.

“Lo que nosotros nos preguntamos es hasta cuándo los demás partidos de la oposición van a aceptar esta situación y van a mirar para otro lado, distraídos en comisiones de investigación que ya estamos viendo que no van a servir para esclarecer ninguno de estos escándalos”. “Desde Recupera Madrid creemos que el alcalde está inhabilitado para seguir gestionando los asuntos públicos por todos estos casos y también por su mala gestión en toda esta legislatura”, ha sentenciado después.

Por ello proponen de nuevo que “todos los grupos se unan y pongan sus escaños al servicio de Begoña Villacís para que impulse una moción de censura contra Almeida que la haga alcaldesa a la dirigente de Ciudadanos y ”que establezca un Gobierno de transición de aquí a las elecciones que esclarezca todos estos casos que hay bajo sospecha de corrupción sobre el Ayuntamiento“. ”Es imprescindible sacar al PP del Gobierno el Ayuntamiento de Madrid. Hay que restablecer su buen nombre“, ha zanjado Calvo.