PSOE-A pide "oxígeno" para la hostelería y sumar a sus trabajadores y de supermercados al plan de vacunación

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha reclamado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "tiene que dar oxígeno a la hostelería y al comercio", planteamiento al que ha sumado la exigencia de que tanto los trabajadores de la hostelería como de los supermercados "se incorporen al plan de vacunación preferente".

En una comparecencia informativa tras un encuentro con la alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, y la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, Díaz ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía que haya "demasiados dimes y diretes con los horarios" así como se ha lamentado de que "el presidente de la Junta se lo toma a broma los cierres perimetrales", por lo que ha reclamado sobre la movilidad interprovincial "transparencia, sentido común y claridad".

"Parece que ya conoce los resultados de los datos", ha afirmado Díaz en relación a la esperanza que viene ofreciendo el presidente andaluz sobre el levantamiento de los cierres interprovinciales.

"Salud, hostelería y comercio tienen que ir de la mano", ha argumentado la secretaria general del PSOE andaluz para evitar el dilema entre preservar la salud de los andaluces y recuperar la economía.

Díaz ha sostenido que "se esté demonizando a la hostelería no es justo cuando los mayores contagios se producen en reuniones privadas incontroladas", de ahí que haya reclamado "oxígeno" para este sector tras esgrimir que "es un sector que crea mucho empleo" y ha demandado su "derecho a trabajar".

El planteamiento de la secretaria general del PSOE-A se ha encaminado a exigir la vacunación de los empleados del comercio y de la hostelería con la consideración de que "son quienes están más en contacto con la gente junto con docentes, sanitarios y trabajadores de ayuda a domicilio, que ya presentan porcentajes razonables de vacunación".

"Son gente por la que pasa por sus manos centenares de andaluces", ha indicado Díaz.

Tras recordar que los trabajadores del comercio fueron "servicios esenciales durante el confinamiento", Susana Díaz ha afirmado que "no tiene lógica que no esté reforzando los centros de salud y los mantenga cerrados y no se hagan los pcr en plazos razonables".