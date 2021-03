El PSOE pide que los tránsfugas "comprados y sobornados" entreguen las actas de diputado

Murcia, 12 mar (EFE).- El PSOE murciano ha pedido la dimisión de los tres diputados regionales de Cs que han frustrado con su entrada en el Gobierno autonómico la moción de censura de ambos partidos contra el PP y entreguen su acta por "no tener vergüenza" y dejarse "sobornar y comprar" y "arrodillarse ante sus verdaderos amos".

En rueda de prensa este viernes, su secretario general, Diego Conesa, que ha avanzado que la moción sigue adelante y se debatirá la próxima semana, no ha aclarado si aceptaría los votos de los tres diputados del Vox expulsados de este partido, a los que Cs ha propuesto un acuerdo para que la apoyen, tras ver cómo la incorporación al Ejecutivo murciano de diputados naranjas acababa con la mayoría absoluta.

En su opinión, la moción es ahora más necesaria que nunca tras haberse producido "el mayor caso de corrupción política" y "perpetrado "el mayor ataque a nuestra democracia en la historia de "España" por parte de un PP "condenado por corrupción y perdedor de las elecciones" autonómicas.

Los tres tránsfugas "han manchado las instituciones y el nombre de la región y la ciudadanía cuando necesitamos ejemplaridad y transparencia", ha añadido.

El PP "solo saber moverse en la corrupción ahora con la mayor compra de votos y voluntades en toda regla y el soborno a quienes se han dejado comprar a cambio de vender la región, que no tienen vergüenza", ha indicado.

Conesa ha agregado que "la ciudadanía no olvidará esta traición que han perpetrado y no pueden estar ni un minuto más en la Asamblea estos tres tránsfugas traidores no solo a su partido, sino también a la región. Han roto no solo la disciplina de partido, sino también la voluntad popular, la apuesta por la regeneración" en las urnas en 2019.

Según sus palabras, la región se merece "un gobierno regenerador, centrado, fuerte y estable, el compuesto por las 23 firmas que Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez han vendido de manera indigna en 24 horas. Antes o después -ha remachado-, lo lograremos, porque la región lo necesita por higiene democrática".

Además, Consea ha afirmado que sabían que "el PP haría lo posible por defender el cortijo, pues les va la vida en ello en la zona cero en España de la corrupción y sus redes clientelares, sus prácticas mafiosas y la compra de votos y de poder", pero les han "mirado a los ojos y nunca van a poder esconder la vergüenza y su traición".

El PSOE, según ha dicho, está centrado en la propuesta programática que se presentará en la moción de censura y la dinámica de trabajo prevista junto a Cs hasta el momento en el que debata.

Conesa estaba flanqueado por la cúpula del partido y el candidato a alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, quien tras calificar de "asqueroso democráticamente" lo ocurrido al venderse "algunos por un sillón y un plato de lentejas", ha avanzado que la moción de censura en el ayuntamiento será el 25 de marzo a mediodía, porque no hay en ella "ninguna fisura", lo que ha ratificado hoy el portavoz de los ediles de Cs, Mario Gómez.