El PSOE pone rumbo a las elecciones reconciliado consigo mismo

Valencia, 17 oct (EFE).- El PSOE afronta las citas electorales previstas a partir de 2022 con el impulso recibido en el 40 Congreso Federal, convertido en una fiesta y una catarsis colectiva, en la que los socialistas han terminado de sanar sus heridas internas y han celebrado con orgullo el pasado y presente de su partido.

El ambiente que se ha respirado durante estos tres días de Congreso en Valencia no ha tenido nada que ver con el de los últimos cónclaves del PSOE, que han evidenciado profundas diferencias entre distintas corrientes y familias.

En esta ocasión, el PSOE tenía el propósito de celebrar un congreso de unidad y lo ha logrado, a juzgar por las imágenes y las declaraciones pronunciadas por los asistentes delante y detrás de las cámaras.

"Has conseguido la síntesis, has puesto el puzle de todos esos anteriores congresos sin dejar fuera una pieza. Has logrado que este sea el congreso de la unidad, la fraternidad y la cohesión", ha resumido en el acto de clausura y dirigiéndose a Sánchez el presidente valenciano, Ximo Puig, que ha ejercido de anfitrión.

Sus elogios y muestras de afecto hacia el presidente contrastan con lo ocurrido en el anterior Congreso Federal, en 2017, cuando mostró públicamente su apoyo a Susana Díaz, que fue una de las contrincantes de Sánchez en las primarias junto con Patxi López.

Antiguos rivales que en este Congreso también han hecho piña en torno a Sánchez, respaldado por sus ministros, los barones socialistas y los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

Ambos han acudido a una cita en la que el PSOE ha sacado pecho de los logros obtenidos a lo largo de su historia, tanto en el pasado como en el presente, con la intención de continuar por esta senda en el futuro, de ahí el lema del Congreso: "Avanzamos".

Ha sido especialmente significativa la presencia de González, muy crítico con decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez pero que esta vez ha optado por cerrar filas con el presidente, garantizarle lealtad y ponerse a su disposición, pero pidiéndole que estimule la libertad en el partido para expresar opiniones críticas.

Este pequeño tirón de orejas ha sido el único reproche lanzado hacia Sánchez durante el Congreso, cuyos asistentes han alabado el trabajo que ha hecho el presidente por integrar y cerrar las heridas internas del partido.

"En los liderazgos hay un momento en que debes saber que no eres de ti, y Sánchez está en esa fase", ha llegado a decir en una charla informal con periodistas un líder socialista, que ha recalcado además la "empatía" que ha mostrado Sánchez durante estos días.

La integración ha quedado patente en la nueva Ejecutiva, en la que están representados todos los territorios y donde Sánchez ha incluido a seis ministros, entre ellos Félix Bolaños, apodado por Zapatero en este Congreso "superBolaños" y que ha ganado puntos como uno de los hombres fuertes del Gobierno y el partido.

Una integración reflejada también con la incorporación de la expresidenta Carmen Calvo y del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos en el Comité Federal, otro de los órganos renovados en este Congreso.

El PSOE ha preferido centrarse en sí mismo y en su propia reconciliación en esta cita, donde ha habido muy pocas críticas hacia otros partidos (más explícitas hacia el PP y Vox y muy veladas hacia Podemos).

Para no romper este ambiente de paz y celebración, se han evitado temas de actualidad polémicos como la subida de la luz y se ha dado carpetazo a debates controvertidos en el partido, como la celebración de un referéndum para cambiar la monarquía por la república o la sustitución del término trans por transexual, reclamado por parte de la militancia en las enmiendas a la ponencia.

El Congreso ha pasado de puntillas por uno de los asuntos en los que es evidente la falta de acuerdo entre los propios socialistas: la reforma del sistema de financiación autonómica.

Este tema, presente en los corrillos con los barones socialistas y en las declaraciones a los medios, no se ha debatido a fondo en el cónclave, cuya ponencia se ha limitado a expresar la voluntad general de tener en cuenta "el coste real de prestación de los servicios" y atender las sensibilidades de todas las comunidades.

El melón de la financiación se abrirá en los próximos meses.

Mientras tanto, el PSOE seguirá con la resaca de su propia fiesta de la "socialdemocracia", con fuerza y ánimo para afrontar las próximas citas electorales a partir de 2022, aunque consciente de la amenaza del PP, que le pisa los talones en las encuestas, y del liderazgo creciente de la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Unidas Podemos.

Por Sol Carreras