El PSOE y el PP rechazan en el Congreso la pretensión de Vox para garantizar la educación sin lengua cooficial

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves una proposición no de ley de Vox que instaba al Gobierno a garantizar el derecho de los españoles a estudiar "exclusivamente" en castellano, una iniciativa que sólo ha sumado a Ciudadanos y que ha contado con el voto en contra del PSOE, el PP, Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas.

Esta votación ha tenido lugar el mismo día en que el Pleno de la Cámara ha aprobado el dictamen de la Comisión de Educación sobre la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como Ley Celaá, que entre sus novedades suprime la mención expresa al castellano como lengua vehicular en la educación.

Con su iniciativa, los de Santiago Abascal pretendían que el Gobierno pusiera "orden" en el uso del castellano y de que garantizase a través de una serie de medidas el derecho y el deber de todo español de conocer la lengua oficial, como establece la Constitución, y el de los padres a elegir para sus hijos esta lengua como vehicular de todas las asignaturas curriculares.

Tanto el PP como Ciudadanos compartieron, aunque con matices, la tesis del texto de Vox, si bien los de Pablo Casado criticaron que el texto no refleje la cooficialidad de las lenguas que sí contempla la Constitución de 1978, lo cual intentaron remediar con una enmienda que, sin embargo, no fue aceptada por el grupo proponente.

La propuesta recibió una lluvia de críticas del PSOE y Unidas Podemos, así como de todas las fuerzas nacionalistas e independentistas, que en su caso consideran que los de Abascal sólo buscan "imponer" el castellano olvidándose del resto de lenguas cooficiales.

"Si no lo consiguió Franco, no lo van a conseguir ustedes", resumió el diputado de Compromís, Joan Baldoví, una idea en el que incidieron otros partidos, como Bildu o ERC durante un debate en el que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se vio obligada a quitar la palabra a los diputados del BNG, Néstor Rego, y de la CUP, Albert Botrán, por expresarse en gallego y catalán, y no atender sus requerimientos de que lo hicieran en castellano, la lengua común en la Cámara.