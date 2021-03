El PSOE propone gobernar sin tocar impuestos y por recuperar la economía

Madrid, 23 mar (EFE).- El candidato del PSOE a las elecciones madrileñas, Ángel Gabilondo, tiene un Plan para un gobierno "progresista" con Más Madrid y Ciudadanos según el cual no habrá cambios en la fiscalidad y trabajará por la recuperación económica con el objetivo de que "el éxito de Madrid será el de España".

Así lo expresa Gabilondo en un artículo de opinión que publica este martes el diario "El País" y en el cual el candidato afirma que "es serio lo que sucede a miles de madrileños que solo han crecido con crisis y más crisis".

Gabilondo, que manifiesta su rechazo por "la degradación de la política" y por "los gritos que no dejan escuchar las razones", dice que en las elecciones del 4 de mayo la alternativa será "Madrid o Madrid", pues "no se trata -dice- de comunismo o libertad, de socialismo o libertad o de Madrid o la ultraderecha", sino "mucho más que eso".

El candidato desgrana en su artículo los cinco puntos del plan que implementaría junto con Más Madrid y Ciudadanos, el primero de ellos "un Gobierno excepcional para Madrid" hasta 2023 que "no toca la fiscalidad para subir los impuestos como proponen unos ni para bajarlos como proponen otros".

Con respecto a la coalición PSOE-Ciudadanos-Más Madrid, Gabilondo afirma que "es la fórmula con la que me siento más cómodo" y que "los planteamientos de las demás no encajan en los esquemas de superación de la confrontación" que propone, pues no desea "más extremismos".

Según el candidato socialista, será "un Gobierno progresista que se va a dedicar a la vacunación, la recuperación económica y a no dejar a nadie atrás", como "prioridades indiscutibles".

En el marco europeo, El líder socialista madrileño propone impulsar "un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" con base en la idea de que "el éxito de Madrid será el de España", éxito -añade- del que depende la juventud.

Gabilondo afirma además que en estos propósitos deben participar "las madrileñas y los madrileños", necesarios para "elevar el debate público" en España.

"No podemos seguir en esta situación", dice Gabilondo, convencido de la necesidad de "dar paso al futuro y dejar por fin atrás el tiempo pasado que representa el Partido Popular. Un pasado de desigualdad, injusticia social y corrupción, que ahora transita además por un presente extremista y demagógico".

En ese marco, según el candidato del PSOE, "los votantes de Ciudadanos vuelven a decidir el mejor Gobierno para Madrid. Hay empate en votos y ellos deciden el desempate".