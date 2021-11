El PSOE recalca que los 'ongi etorri' le "repugnan", ve una "buena noticia" que cesen y rechaza la ley que propone Cs

El PP tacha de "auténtica miseria humana" la actitud de los socialistas y Vox les acusa de tener las manos "manchadas de sangre"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El PSOE, por boca de su exlehendakari Patxi López, ha recalcado que los 'ongi etorri' le "repugnan", ha calificado de "buena noticia" el anuncio del colectivo de presos de ETA de acabar con ellos y ha confirmado su rechazo la proposición de ley de Ciudadanos para prohibir este tipo de homenajes.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en el debate de la iniciativa que el partido naranja ha llevado este martes al Pleno del Congreso, un debate en el que se han vivido algunos momentos de tensión que han obligado a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, a pedir a sus señorías que no se insultaran.

La propuesta no tiene mayoría porque tanto el PSOE como Unidas Podemos, y con ellos sus habituales socios parlamentarios, han adelantado su rechazo a la iniciativa tras acusar a Ciudadanos, pero también al PP y Vox, de seguir "utilizando" a las víctimas del terrorismo y de competir entre ellos para ver quién es el que más las respalda y quién es el que mejor "insulta" al Gobierno.

En nombre de Ciudadanos, el diputado Guillermo Díaz ha defendido la necesidad de su ley frente a un Gobierno que "descuelga el teléfono" para pedir a los "asesinos" que no quieren más homenajes públicos y que "normaliza" a Bildu para, a cambio de su apoyo a los Presupuestos, asegurar que ese "ETA no existe" o que ese partido es una organización "democrática y progresista".

"Ustedes tratan a asesinos múltiples de forma privilegiada por la fascinación que le causa el nacionalismo y porque sus portavoces les apoyan la investidura y los Presupuestos", ha denunciado Díaz dirigiéndose a la bancada socialista, a la ha afeado que votando contra su propuesta se decanten por el secuestro frente a la libertad, por el verdugo frente a la víctima y por el poder frente a la honra.

"¡QUÉ INDIGNIDAD!"

El discurso de Díaz ha sido muy aplaudido tanto por el PP como Vox, cuya posición ha sido defendida este martes en el Pleno por dos víctimas del terrorismo. Por parte del PP, el diputado Jaime Mateu ha tachado de "auténtica miseria humana" que el PSOE no quiera a las víctimas del terrorismo, como lo evidencia, a su juicio, que haya sacado adelante los Presupuestos con Bildu. "Es el ejercicio de mayor afrenta y recochineo para las víctimas del terrorismo --ha dicho--. ¡Qué indignidad la suya!".

En términos similares se ha expresado el representante de Vox, Antonio Salvá, quien ha acusado al PSOE de tener "las manos manchadas de sangre" tras sus pactos con "los herederos de ETA" y ha aprovechado para dejar claro a Bildu que mientras no condenen la violencia y los crímenes de la banda y no pidan perdón personalmente a cada una de sus víctimas no creerá su discurso en favor de la normalización del País Vasco.

También han avanzado su apoyo a la ley 'naranja' Foro Asturias, en tanto que pretende "combatir" los ataques "viles" a la memoria de las víctimas del terrorismo que suponen los 'ongi etorri', como ha apuntado el diputado asturiano Isidro Martínez Oblanca, y Unión del Pueblo Navarro (UPN), socio electoral del PP y Cs en Navarra.

"Van a llevar la cruz de estar en el Gobierno con el voto de aquéllos que siguen sin condenar el terrorismo y que no han renunciado a nada sino que sólo les han pedido que disimulen", ha comentado su diputado Carlos García Adanero durante su alocución.

Frente a estas críticas, el exlehendakari Patxi López ha subido a la tribuna para censurar "el nuevo capítulo" del "campeonato" de las derecha para ver "quién insulta más y mejor al Gobierno" y para ver "quién es el campeón del mundo" a la hora de apoyar a las víctimas del terrorismo. "No todo vale para atacar al adversario", se ha quejado López, para defenderse de las acusaciones de que el Ejecutivo las ha "abandonado".

¿LECCIONES AL PSOE? NI UNA

Patxi López ha rechazado "lecciones" del PP, Vox o Ciudadanos en materia de protección y reconocimiento de las víctimas del terrorismo porque, según ha recordado, todas las propuestas en este ámbito las han promovido los socialistas, y ha recalcado que no puede respaldar la iniciativa de los de Inés Arrimadas porque ya existe una ley contra la exaltación del terrorismo.

Dicho esto, ha querido dejar claro que a su partido le "repugna" los 'ongi etorris', puesto que supone una "humillación" para las víctimas y para la sociedad que se reciba a los asesinos como "héroes". Y por eso ha celebrado como "una buena noticia" el comunicado de los presos de ETA, al igual que ha hecho el PNV o Compromís.

También ha subrayado la "importancia" del anuncio del colectivo de presos etarras la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido, quien ha llamado a no "instrumentalizar" a las víctimas con una ley que ya existe, que Cs ha planteado "tarde y mal" al centrarse sólo en las de ETA y no en las del terrorismo de Estado o del terrorismo yihadista, y con la que sólo hace "un seguidismo patético de la derecha más rancia".

En Esquerra, Carolina Telechea también ha afeado a Cs que sólo le interese las víctimas de ETA y no las del terrorismo de Estado, mientras que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha pedido a las "derechas" que dejen de competir para "capitalizar" el dolor de las víctimas. "Me parece a veces salvajes que intentan sacar rédito político", ha apuntado. Baldoví ha sido reconvenido por la presidenta del Congreso por estas palabras.

En el debate también ha tomado la palabra la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, quien ha dedicado parte de su discurso a leer fragmentos del anuncio del colectivo de presos etarras, "un paso trascendental" y de "gran valía" política "en la necesaria reconciliación tras años de dolor y sufrimiento", y quien ha pedido a todos "dejar atrás la crispación, el odio y el rencor, reconocer el sufrimiento generado para poder repararlo y continuar el camino emprendido hacia la convivencia".