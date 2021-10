El PSOE rechaza comentar la entrevista de Redondo pero recuerda que los jefes de gabinete deben ser discretos

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Comité Organizador del 40º Congreso Federal del PSOE, Eva Granados, ha asegurado este lunes que a su partido no le corresponde valorar la entrevista que ofreció este domingo en La Sexta el ex jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez, Iván Redondo, aunque sí ha señalado que "las funciones de los jefes de gabinetes se deben regir por la discreción".

Así lo ha asegurado en rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz, al ser preguntada por la aparición de Redondo en el programa de Jordi Évole y, en concreto, por el hecho de que se desvinculara y responsabilizara al PSOE tanto del mal resultado en las elecciones de la Comunidad de Madrid como de la moción de censura fallida en Murcia.

La dirigente socialista ha asegurado en primer lugar que ella no vió la entrevista porque estaba viajando en AVE de Barcelona a Madrid, y preparando su próximo desembarco en el Senado como portavoz del PSOE, que se formalizará esta semana.

GRANADOS: "HAY PROGRAMAS DE ÉVOLE QUE INTERESAN. ESTE NO LO VI"

"Hay programas de Évole que interesan. Este no lo vi. Me pilló en el AVE", ha apostillado la portavoz socialista, al ser preguntada de nuevo por la repercusión de esta entrevista, en la que Redondo volvió a reafirmar que fue él quien pidió salir del Gobierno, y no el presidente el que decidió prescindir de él.

En todo caso, Granados sí ha querido dejar claro que, a su juicio, "las funciones de los jefes de gabinetes son eso, funciones de los jefes de gabinete, que se deben regir por la discreción", en un claro reproche a la decisión de Redondo de airear ahora detalles sobre su paso por Moncloa.

"Las entrevistas están ahí y cada uno tiene que hacer su valoración, y no le toca al PSOE valorar entrevistas en la televisión", ha enfatizado la nueva portavoz en el Senado.