El PSOE reivindica a su fundador frente a la intolerancia de la derecha

Madrid, 9 dic (EFE).- El PSOE ha reivindicado este miércoles valores, como la tolerancia y el respeto, de su fundador, Pablo Iglesias Posse, frente a partidos de la derecha, que, a su juicio, no reconocen ni aceptan al que piensa diferente, en un acto de homenaje con motivo del 95 aniversario de su muerte.

En una celebración junto a la tumba de Iglesias en el cementerio civil de Madrid, el secretario de organización y ministro de Transportes, José Manuel Ábalos, ha destacado el valor democrático del debate político por la importancia de reconocer al adversario y no ignorarlo y despreciarlo "como le pasa al derecha".

"No nos reconoce como españoles, no nos reconoce como constitucionalistas, no nos reconocen con el derecho ni a representar, y qué digamos de gobernar", ha asegurado Ábalos, que, además, ha reprochado al PP que, en su opinión, solo logre soportar a un socialista si es "pasivo, callado, resignado y no molesta".

El ministro ha reivindicado las políticas que desde el Gobierno se han tomado para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia, preocupándose por los más vulnerables frente a las que la derecha planteaba que, a su modo de ver, significaban que "cada uno se buscara la vida", anteponiendo la economía a salud.

Ábalos ha defendido que el Ejecutivo haya puesto en valor la importancia del estado de bienestar y de los servicios públicos, apostando por la sanidad y la educación, una vía de salida de la crisis diferente a la que aplicó el PP en la anterior crisis que supuso "añadir más sufrimiento al sufrimiento".

Por su parte, el presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Santos Cerdán, ha querido destacar la imagen del fundador del PSOE por su labor para defender la voz de los que en su momento no tenían y ha augurado que Iglesias estaría orgulloso del trabajo que el PSOE está llevando a cabo al frente del Gobierno.

Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, así como la secretaria de Organización, han aprovechado también para alertar de la amenaza que supone para la democracia recientes acciones que nostálgicos del franquismo y partidos de derecha y ultraderecha.