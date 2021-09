El PSOE responde a Casado que el "radical" es él por no renovar el CGPJ y le pide que vuelva a la moderación

CÓRDOBA, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Felipe Sicilia, ha respondido este viernes al líder del PP, Pablo Casado, que si hay algún "radical" es él, y no el Gobierno, como ha afirmado, porque "no hay mayor radicalidad que no cumplir la Constitución", al negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios en Córdoba, en respuesta a las críticas que el líder de los 'populares' hizo en Berlín este jueves ante líderes del Partido Popular Europeo (PPE), alertando de la agenda "radical" de Pedro Sánchez en cuestiones como la gestión de los fondos europeos.

"Si hay algún radical en la política española es Casado; un radical que se ha convertido en un insumiso constitucional", ha denunciado Sicilia, quien también ha recomendado al presidente del PP que se deje de viajes a Europa para "criticar" al Gobierno, y haga un "viaje a la moderación".

Así, ha asegurado que Casado "podría dedicar parte del tiempo que dedica a viajar y a criticar, a sentarse en la mesa y desbloquear de una vez por todas un órgano que lleva más de 1.000 días bloqueado".

El dirigente socialista también ha aprovechado para cuestionar la campaña informativa que ha lanzado el PP para explicar sus propuestas para bajar el recibo de la luz, y ha pedido que, en primer lugar, expliquen "por qué ahora llevan propuestas que tiempo atrás no hicieron" o "por qué pusieron un impuesto al sol".

"Que el PP inicie las campañas que quiera, pero el compromiso del Gobierno socialista es que pagaremos un recibo de la luz a final de año similar al de 2018 y por eso en los próximos Consejos se llevarán las medidas oportunas, bajando impuestos, y estudiando la bajada de otros que aún quedan", ha señalado.

Además, ha insistido en que lo que deberían hacer es "dejarse de excusas y campañas" y sentarse en la mesa a negociar la renovación del CGPJ. "Si lo que quieren es explicar a la ciudadanía algo de interés, que expliquen sus casos de corrupción, como la Kitchen", ha sugerido.