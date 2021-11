El PSOE resta importancia al aumento de Unidas Podemos en el CIS

Madrid, 17 nov (EFE).- El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha restado importancia al aumento de Unidas Podemos en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), al señalar que los socialistas siguen siendo la primera fuerza y confiar en que continúe así en los próximos meses.

La encuesta del CIS, elaborada entre el 2 y el 11 de noviembre, otorga un fuerte repunte a Unidas Podemos, que sube casi dos puntos en un mes hasta el 13,6 por ciento en estimación de voto, y mantiene al PSOE como primera fuerza política con un 27,6 por ciento, pero con una caída de nueve décimas con respecto a octubre.

Mayor descenso aún experimenta el PP, que cae hasta el 20,9 por ciento frente al 22,1 de hace solo un mes.

"Son datos que confirman que el PSOE sigue siendo la primera fuerza política de nuestro país y que el buen trabajo que está haciendo el Gobierno para afrontar esta crisis está dando sus frutos y es valorado positivamente por los ciudadanos", ha dicho en una rueda de prensa en Ferraz el portavoz socialista.

Reconoce, no obstante, que hay "pequeños movimientos" en esta encuesta, pero no le ha dado importancia a este hecho al señalar que tiene lugar "en un momento muy particular con las elecciones aún lejanas", ya que las generales están previstas en 2023.

Preguntado si teme que aumente el apoyo a Unidas Podemos a costa del PSOE, ha insistido en que el PSOE "sigue siendo el partido en el que más confían los ciudadanos", y en concreto ha resaltado que en el voto directo el apoyo "aumenta casi medio punto respecto al CIS anterior", una tendencia que confía que siga "en los próximos meses".

"Estamos convencidos de que conforme vaya avanzando este año y el próximo, los ciudadanos van a valorar más positivamente al presidente del Gobierno de lo que ya hacen", ha añadido.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la parte de Unidas Podemos y que ha empezado a impulsar una plataforma alternativa de izquierda, conserva su puesto como la política más valorada del país, con una nota media de 4,76 puntos.

Le sigue con 4,45 puntos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que por otro lado encabeza la tabla sobre quiénes prefieren los ciudadanos que estén al frente del Ejecutivo.

En este caso, la ministra de Trabajo vuelve a situarse en segundo lugar, mejorando porcentaje por encima de Pablo Casado, que experimenta un retroceso respecto al anterior CIS, al pasar de un 12,6 a un 10,7 por ciento.

El portavoz socialista ha destacado que Sánchez tenga "una valoración alta similar a la del CIS anterior", pese a que el país vive un "momento duro" en el que el Gobierno ha tomado decisiones "complejas".

Como contraste, ha resaltado que Casado "pierde confianza" por parte de los ciudadanos, que "cada vez lo ven menos como presidente del Gobierno".

"No lo ven ni los propios dirigentes del PP; basta preguntar a Cayetana Álvarez de Toledo o a Isabel Díaz Ayuso", ha añadido en referencia a la exportavoz palarmentaria de los populares y a la presidenta madrileña, respectivamente.