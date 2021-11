PSOE-A rompe contactos con la Junta de Andalucía y presentará enmienda a la totalidad a los presupuestos

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha anunciado este martes que rompe contactos con el Gobierno de la Junta de PP-A y Ciudadanos (Cs) tras considerar que éste ha realizado un "engaño masivo" en relación a su intención de aprobar el próximo Presupuesto andaluz de 2022, a cuyo proyecto ha confirmado que el PSOE-A presentará esta semana una enmienda a la totalidad en el Parlamento.

En una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla junto al secretario de Transformación Económica y Digital del PSOE de Andalucía, Gaspar Llanes, la portavoz parlamentaria socialista ha reaccionado así a una grabación difundida este martes por la Cadena SER en la que se escucha al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en una reunión interna del grupo parlamentario Cs celebrada el pasado mes de julio, sostener que es "estúpido" presentar y aprobar un Presupuesto "en año electoral" en Andalucía.

"¿En año electoral nos podemos permitir el lujo de presentar un presupuesto? Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos, sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más", señalaba Marín en esa reunión cuya grabación ha trascendido este martes.

Ángeles Férriz ha tildado de "muy grave" lo escuchado y ha acusado a la Junta de aplicar un "engaño masivo" en relación a la negociación del Presupuesto de 2022, demostrando que era "mentira" que desde el Gobierno de PP y Cs quisieran lograr los apoyos necesarios entre la oposición para aprobar las cuentas del año que viene en el Parlamento.

URGE EXPLICACIONES A MORENO

"Las escandalosas declaraciones de Juan Marín diciendo que es estúpido aprobar un presupuesto en año electoral confirman que el Gobierno andaluz es el de la mentira", ha sostenido la portavoz socialista, que ha incidido en defender que el vicepresidente de la Junta "habla por boca de Moreno Bonilla", a quien, por ello, ha urgido a que salga a "dar la cara y explicaciones a los andaluces" por este "engaño bestial" a la ciudadanía.

Férriz ha sostenido que "nadie se cree" que Marín "haya hablado por sí solo", porque el vicepresidente habla sobre "lo que deciden y comentan en una mesa camilla" en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, ha remarcado.

En esa línea, ha manifestado que este martes "nos hemos despertado con la constancia" de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "está engañando a los andaluces con el Presupuesto", y es "el presidente del gobierno de la mentira".

"Mintieron con los 8.000 sanitarios" contratados como refuerzo durante la pandemia "a los que pusieron en la calle"; a los "700 bomberos forestales del Infoca despedidos" también tras el periodo de alto riesgo por incendios forestales, "a los rectores de universidades, al Parlamento y a la prensa diciendo que iban en serio en una negociación" sobre el Presupuesto y "ahora vemos que no es así", ha aseverado la portavoz socialista.

Ha criticado que, mientras Moreno "se da golpes de pecho presumiendo de la importancia histórica de este Presupuesto, hoy conocemos que llevan desde julio apostando por prorrogarlo, porque sería estúpido no hacerlo en año electoral, y porque no quieren darle la oportunidad al PSOE de ser un partido útil".

"Éstos son los que venían para regenerar la política", ha denunciado la portavoz socialista en alusión a Cs y antes de añadir que "ahora entendemos el desprecio constante de Moreno y Marín a la negociación del Presupuesto con el PSOE".

Ángeles Férriz ha acusado al Gobierno de la Junta de haber "convertido el Presupuesto de Andalucía, que debía ser el de la recuperación, en un mero instrumento al servicio de los intereses personales el señor Moreno Bonilla".

"Por eso estamos ante un cinismo político histórico", ha continuado la portavoz socialista, que ha criticado que el presidente pida "a los demás" grupos parlamentarios "que pongamos por encima" los intereses de Andalucía a los de partido y desde el Gobierno de la Junta "llevan apostando desde antes del verano por que no haya Presupuestos en Andalucía por mero tacticismo político, a sabiendas de que ello dejaría a la comunidad fuera del reparto de fondos europeos y de las inversiones extraordinarias para 2022".

"ESCANDALOSAS" DECLARACIONES

Ha incidido en que "las escandalosas confesiones de Marín a los miembros de su grupo en julio demuestran que Moreno nunca quiso pactar los Presupuestos". "Nunca se lo creyeron, se han aprovechado de la buena fe del PSOE y los medios de comunicación y están poniendo en jaque la recuperación económica y social de Andalucía tras la pandemia y el futuro de todos los andaluces", ha lamentado.

Férriz ha dicho que espera que desde la Junta "no nos cuenten que eso son cosillas de Marín, porque él dice lo que oye en la mesa camilla donde se sienta, que es la de San Telmo", y ha sostenido que "es imposible ya confiar en el Gobierno andaluz", que "es el del engaño y la mentira".

La portavoz socialista ha indicado además que de las "lamentables y escandalosas declaraciones de Marín" tendrán también que explicar desde la Junta que los Presupuestos de 2022 "encierran un recorte de más de 2.000 millones" de euros.

Ha defendido que el PSOE-A apostó "desde el principio por ejercer una oposición útil y constructiva", y que la mano que tendió su secretario general, Juan Espadas, al presidente de la Junta para acordar el Presupuesto "era sincera", porque "desde primera hora nos creíamos que era posible un acuerdo por el bien de Andalucía", pero tras conocer las declaraciones de Marín "no vamos a formar parte de ese engaño masivo a la ciudadanía, de los tacticismos políticos de Moreno ni de una negociación que nunca existió", como "ha quedado más que demostrado", según ha aseverado.

Ángeles Férriz ha defendido que, este pasado lunes, representantes del PSOE-A mantuvieron una reunión de "más de dos horas" con la Consejería de Hacienda en un "enésimo esfuerzo" por llegar a un acuerdo sobre el Presupuesto, en la que "el PSOE ejerció de gobierno con el Gobierno" andaluz, al "concentrar sus propuestas en diez, cuantificarlas y decirles de dónde podían sacar el dinero".

"Pero, ante las bochornosas declaraciones de Marín, desde el PSOE-A no nos vamos a sentar a hablar más del Presupuesto", según ha insistido Férriz, que ha emplazado a Juanma Moreno a "salir a dar la cara y explicaciones a los andaluces", porque lo que ha trascendido no son "unas filtraciones más, sino un engaño bestial a la ciudadanía en un momento muy delicado para Andalucía", según ha remachado la portavoz socialista antes de confirmar que el próximo jueves 18, último día de plazo para ello, el PSOE-A presentará su enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuesto andaluz de 2022.