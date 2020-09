PSOE se retira de la manifestación del domingo pero suscribe el documento contra las medidas "discriminatorias" de Ayuso

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado este martes que ahora "no es momento de manifestaciones" y que su partido "no va a convocar" a la marcha del domingo de sindicatos, asociaciones vecinales y otros partidos de izquierdas contra las últimas medidas "inútiles y con claro tinte segregador" aprobadas por el Gobierno regional y que entraron en vigor ayer lunes.

En declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press, Franco ha señalado que, no obstante, suscriben el documento de los convocantes de la manifestación del domingo, "porque tiene que ver con el reequilibrio para los municipios y barrios del Sur".

"Pero mantengo que no es momento de manifestarnos. Suscribimos el espíritu del documento, pero no debemos manifestarnos, hay que explotar otras vías. El partido no va a convocar manifestaciones aunque suscribimos ese documento. Lo responsable, serio, lo que nos piden los ciudadanos, es preservar su salud y ahí vamos a estar todos", ha recalcado.

El también delegado del Gobierno en Madrid ha apoyado las medidas que ha adoptado la Comunidad. "Si había que respetar los criterios médicos, epidemiólogos, serán también las adecuadas y para nosotros nuestra obligación es apoyarlas. Y como delegado tenemos que apoyarlas, así lo ha dicho el presidente y así lo vamos a hacer", ha indicado.

Pero a renglón seguido José Manuel Franco ha señalado que estas últimas medidas "seguramente pueden ser discriminatorios" para los vecinos de las áreas sanitarias afectadas; "discriminatorias en el sentido de las quejas que estamos contemplando que se están dando en estos distritos".

"Me solidarizo con ellos, los comprendo, son distritos que han vivido históricamente en peores condiciones sociosanitarias y se ven afectados ahora por la pandemia. Seguro que tienen razón. Las administraciones tenemos una deuda pendiente con esos distritos, pero tiene que primar la salud con esos barrios y con todos los madrileños", ha apuntado.

Por todo ello, el representante del Gobierno central en Madrid ha apelado a un "ejercicio de responsabilidad" de todos los madrileños "para superar esta fase". "Son medidas difíciles de llevar a la prácticas, pero ahora mismo o hacemos eso o no podemos permitirnos quedarnos con los brazos cruzados", ha concluido.