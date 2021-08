PSOE tiende la mano al Gobierno madrileño para trabajar juntos en Cañada Real y pide reactivar la mesa de seguimiento

"Hay que dejar estos discursos que no llegan a nada y ponerse a trabajar", añade

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha tendido la mano este lunes al Gobierno regional para trabajar juntos para resolver los problemas de la Cañada Real Galiana y pide que se reactive la mesa de seguimiento.

Tras una visita a la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, asentada en la antigua vía pecuaria, Jalloul ha indicado que se ha reunido con el párroco Agustín y con la asociación Secretariado Gitano y han comprobado 'in situ' que "la realidad supera a la ficción y la situación es preocupante".

"Queremos que cumplan con el Pacto de la Cañada que entonces se consensuó con todos los partidos y que se trabaje porque más que un problema de seguridad, como dice la Comunidad, es un problema social. Tiene que trabajarse para que se haga un llamamiento a la formación de la mesa de seguimiento, que no está trabajando todavía. También tiene que seguir trabajando también las mesas sociales, de infraestructuras y de seguridad de la que todos formamos parte", ha apuntado.

1.100 FAMILIAS SIGUEN SIN LUZ

La portavoz socialista también ha pedido al Comisionado regional de la Cañada Real que les convoque a "una reunión urgente" la primera semana de septiembre, ya que 1.100 familias "siguen sin luz con el calor que hacen y aquí la Comunidad puede poner placas solares y poner de su mano para que está situando no sea así".

"Además, hay preocupación por los vertidos, hay problemas sociales más que de seguridad en la Cañada. Y pedimos a la Comunidad que se implique. Tendemos nuestra mano para trabajar conjuntamente, ser responsables. Tendemos nuestra mano a la Comunidad y al resto de las instituciones para trabajar. Siempre estaremos dispuestos a trabajar y luchar por los derechos de las personas que viven aquí", ha insistido.

Según ha señalado Jalloul, los habitantes de la antigua vía pecuaria necesitan "medidas y soluciones concretas que solo se pueden plantear en comisión de seguimiento". "Estos procesos tienen que continuar siempre porque las personas no pueden esperar a que se hagan nuevos nombramientos tras unas elecciones", ha apostillado.

Asimismo, la dirigente socialista ha tachado de "irresponsable" al consejero de Transportes, David Pérez, que esta mañana ha vuelto a instar a la Delegación del Gobierno a acometer su dispositivo contra las plantaciones de marihuana en la Cañada Real Galiana "para que paren los cortes de luz en la zona".

"La Delegación ha trabajado en las plantaciones de marihuana. La Comunidad es responsable de convocar esa mesa de seguimiento y en vez de echar la culpa los unos a los otros hay que ponerse poner a trabajar ya. El consejero puede seguir echando en cara estas cuestiones a pesar del trabajo de la Delegación, que es bastante, pero los niños siguen sin luz a diario y con absentismo escolar por luz. Lo que importa es que no tienen luz, que pasan calor y no tienen neveras. Hay que dejar estos discursos que no llegan a nada y ponerse a trabajar", ha concluido.