PSOE y Unidas Podemos cargan contra la iniciativa de Vox para que la Policía pueda desalojar 'okupas' sin orden judicial

PP, Ciudadanos y Foro Asturias se han mostrado a favor de la propuesta para modificar la LECrim

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El PSOE, Unidas Podemos y sus socios han reprochado a Vox en el Pleno del Congreso de los Diputados su proposición de ley para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con la intención de que se permita a la Policía desalojar a 'okupas' sin orden judicial. PP, Ciudadanos y Foro Asturias han anunciado que votarán a favor de la iniciativa.

Se trata de una propuesta que el partido liderado por Santiago Abascal viene defendiendo desde hace tiempo. Su propio líder llegó a decir, ya en 2019, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían poder echar a okupas "con una patada en el culo", esto es, "inmediatamente", con el fin de garantizar la propiedad privada.

En la proposición de ley, recogida por Europa Press, la formación argumenta que es "razonable" que, al igual que establece la LECrim para delitos flagrantes, los agentes policiales puedan actuar "de propia autoridad" en los delitos de usurpación de bienes inmuebles, desalojando a sus ocupantes e incluso deteniéndoles de manera cautelar cuando aprecien indicios de ilicitud en su conducta. La actuación podría ser objeto después de control judicial.

Vox ha insistido en que con esta reforma legislativa se dotaría al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de "mejores medios legales" para así "aumentar la protección legal de los legítimos titulares de derechos inmobiliarios, víctimas de estas conductas antijurídicas".

La diputada Cristina Esteban ha estado a cargo de defender la proposición y ha reiterado la importancia de proteger el derecho a la propiedad privadas y ha puesto de ejemplo la legislación de otros países europeos para hacer frente a la okupación.

La formación, sin embargo, no ha conseguido convencer a la mayoría del Pleno. El PSOE, Unidas Podemos, la CUP, EH Bildu, Compromís, PNV, Más País, Junts y ERC se han mostrado abiertamente en contra de la propuesta en el marco del debate. El PP, Ciudadanos y Foro Asturias han anunciado que sí votarán a favor.

"GENERAR ALARMA SOCIAL"

El diputado socialista Vicent Sarrià ha recriminado a Vox que presente una iniciativa "fundamentada en una supuesta falta de instrumentos jurídicos" con la intención de "generar inquietud" y "alarma social".

"Los que alarman son ustedes, los que generan inquietud con su propagación de bulos son ustedes. Disponemos de amplísimos instrumentos", ha defendido. El dirigente socialista ha acusado a los de Abascal de intentar confundir a la ciudadanía equiparando allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.

Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos ha intervenido la diputada Pilar Garrido, quien también ha acusado a Vox de pretender confundir entre okupación y allanamiento "de manera interesada". "Ustedes señores de la ultraderecha, son los únicos que se preocupan por esta cuestión y aparecen como el llanero solitario a salvar al propietario", ha dicho.

En este sentido, ha preguntado a la formación si lo que pretende con su iniciativa es "defender a los fondos buitres", tras insistir en que la okupación afecta a pisos vacíos en manos de fondos de inversión.

El diputado del PNV Mikel Legarda ha asegurado que la iniciativa de Vox es "desacertada por desproporcionada". "Consideramos que la manera de abordar la okupación no es a través de iniciativas como la que debatimos hoy", ha señalado.

"DOCTRINA RANCIA" Y "MENSAJE XENÓFOBO"

Aunque Legarda ha reconocido que el fenómeno es un "grave problema" para propietarios que ven perturbados sus derechos, ha precisado que esta proposición no es "el mejor abordaje" y ha reprochado a Vox que vincule okupación con migración en lo que ha considerado un "mensaje xenófobo".

Oskar Matute, de Bildu, también se ha mostrado en contra y ha criticado a Vox por presentar una iniciativa de "doctrina rancia" llena de "autoritarismo y burocracia" que, a su juicio, "un chimpacé podría hacer con mayor pulcritud". En este sentido, ha reprochado a los de Abascal por intentar "recuperar" el "clásico" de la patada en la puerta.

La diputada de ERC Pilar Vallugera se ha mostrado en contra de la proposición y ha insistido en que "la política de Vox consiste en insuflar miedo". Ha recriminado al partido que plantee que la solución a la okupación sea habilitar al Estado para que tenga "más posibilidades de entrar en los domicilios y echar puertas a tierras sin orden judicial".

Desde Junts, el diputado Josep Pagès también ha anunciado que no dará su apoyo a la iniciativa. Ha asegurado que la forma de encarar la situación "no es con populismo" ni con "la retórica del miedo" ni con "despropósitos legales". Ha explicado que no considera que la solución esté en modificar la LECrim, sino en modificar la Ley de Enjuciamiento Civil.

Asimismo, han mostrado su negativa el dirigente de Más País Íñigo Errejón y el de Compromís Joan Baldoví. Ambos diputados del Grupo Plural han asegurado que Vox no tiene intención de solucionar el problema de la vivienda y han indicado que lo que pretende la formación de Abascal es "proteger los intereses de los bancos, de los fondos buitres y de las empresas de seguridad". Desde la CUP, la diputada Mireia Vehí ha asegurado que los de Vox son "el partido de los ricos" que defienden "el fantasma de las casas de verano" para "incitar el miedo".

PP: "SE QUEDA CORTA"

La diputada del PP Ana María Zurita ha avisado que votará a favor de la proposición de Vox, pero ha advertido que el texto de los de Abascal "se queda corto". "Consideramos que la propuesta es insuficiente y mejorable", ha dicho para después matizar que "en algo ayuda".

En el marco de su intervención, Zurita ha defendido que los 'populares' proponen que el fenómeno de la okupación se trate de manera "integral" para dar una "respuesta clara y contundente" a través de la modificación de seis leyes y no de una como pretende Vox.

Así, ha aprovechado para reprochar al Ejecutivo su actuación ante las mafias y le ha acusado de "legalizar la okupación".

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado que votarán a favor de la proposición porque están "preocupados por la okupación". "Ustedes nos copian, pero solo un poco", ha dicho. Así, ha recordado en el Pleno que el año pasado Ciudadanos presentó una iniciativa relativa a la okupación que no salió adelante por la negativa de PSOE, Podemos y sus socios, a quienes ha acusado de ponerse "del lado de los delincuentes".

CS: "SALVAJADA JURÍDICA"

Bal no ha escatimado en reproches a Vox al asegurar que la modificación que plantea de la normativa vigente para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan entrar en un domicilio sin orden judicial es una "salvajada jurídica".

El diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha asegurado que su partido votará a favor porque, según ha dicho, "urge combatir y corregir la preocupante tendencia de okupa" de la que el Gobierno "se desentiende".