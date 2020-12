PSOE y Unidas Podemos elogian unos Presupuestos sólidos con una mayoría de izquierdas

Madrid, 3 dic (EFE).- PSOE y Unidas Podemos han elogiado que este jueves se apruebe un nuevo Presupuesto para 2021 "de mayoría de izquierdas", sólido y que "no son los de la antiespaña sino los de la mayoría de los españoles", pese a la crítica reiterada que han vertido PP, VOX, Ciudadanos, BNG o la Cup.

Lastra afirma que los presupuestos permiten "un Gobierno para muchos años"

Minutos antes de que se procediera a la votación de las diferentes secciones del proyecto de Ley de Presupuestos en el Pleno del Congreso, la portavoz socialista, Adriana Lastra, ha aseverado que "son los presupuestos más sociales de la historia, con uno de los mayores apoyos de la historia".

"Y esto habla de futuro de país y de un Gobierno para muchos años", ha señalado, tras valorar que ha habido acuerdos con partidos regionalistas pese a haber diferencias políticas.

"Es un gran momento para la política y lo es porque tienen alma de pacto", ha reiterado Lastra, quien ha señalado que el "patriotismo no es temor sino respeto a algo" y afirmar que "más de la mitad de esta Cámara votará estos presupuestos" y preguntar al PP y a VOX si "¿es que creen que más de la mitad de los españoles somos la antiespaña?".

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, también ha defendido que el Estado proteja a los ciudadanos con un aumento histórico de la inversión pública y ha afirmado que la derecha está "rabiosa" con estos recursos, al tiempo que ha recordado que se consolida una nueva mayoría parlamentaria que representa lo contrario "del trío de Colón".

"Nos dijeron que muchas cosas eran imposibles y que este Gobierno y este presupuesto era imposible, muy bien. La principal inversión de este presupuesto es frente a aquellos que difunden odio y miedo nosotros ponemos en pie la fraternidad de nuestro pueblo para salir de esta crisis", ha puntualizado a su vez el diputado de Podemos Rafael Mayoral.

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que "si el coste" de acabar con el control financiero de la Generalitat de Cataluña o los desahucios "es que nos llamen traidores, aquí estamos", y ha advertido de que "el centro de gravedad del Estado de gobierno ha cambiado" y ahora está con el independentismo vasco y catalán en lugar de con el nacionalismo de derechas.

En el mismo sentido, el diputado del PDeCAT Ferran Bel ha recordado que el 75 % de los diputados catalanes dan este jueves confianza a estos Presupuestos con una "gran responsabilidad" y también han pedido "valentía" y "pasos firmes" para poder solucionar entre todos el conflicto catalán.

Desde el PNV ha intervenido la diputada del PNV Idoia Sagastizabal que ha argumentado su voto a favor en que no es posible salir de la crisis actual con los Presupuestos de 2018 y ha incidido en que "reaccionar a esta realidad debería ser un ejercicio de responsabilidad política" ya que tener cuentas públicas nuevas es "imprescindible".

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha justificado el rechazo a los Presupuestos porque "no son realistas", "no se ayuda a pymes y autónomos" ni al sector turístico ni a la conciliación y "se van a convertir en deuda", que será "una losa en el futuro de nuestros hijos", al tiempo que el portavoz adjunto de este, Edmundo Bal, ha asegurado que "el PSOE ha vendido su alma" a los independentistas y ha reprochado a VOX no haber participado en la comisión y sí en el Pleno "ante la televisión".

También ha criticado la ausencia de intervenciones de ERC, PNV y Bildu en los cuatro días que ha durado el Pleno. "Los socios del Gobierno no están aquí porque les importa un comino España", les ha recriminado, mientras la portavoz económica del PP, Elvira Rodríguez, ha cargado contra el procedimiento acelerado de la tramitación del Presupuesto y los vetos del Gobierno y ha insistido en el error de subir los impuestos.

VOX, por su parte ha insistido en que las cuentas llevarán a España a la quiebra y la diputada Macarena Olona ha descalificado al Gobierno de coalición al asegurar que son "unos miserables y unos ignorantes fiscales" ya que en Madrid "no hay dumping fiscal sino libertad normativa".

El portavoz de VOX parlamentario, Iván Espinosa, ha reiterado que "VOX no trabaja en blanquear al peor gobierno posible" mientras Olona ha criticado al PP y a Ciudadanos por "olvidar a los españoles cuando más los necesitan" y ha aseverado que "los 52 de VOX no confundimos al enemigo".

Néstor Rego, el diputado del BNG ha pedido al gobierno de coalición que "reflexione" ante "su demagogia" al no incluir soluciones para Alcoa o inversiones para Galicia.