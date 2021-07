PSOE y Unidas Podemos retoman los contactos sobre la Ley de Vivienda sin lograr aún desbloquear la normativa

El ala morada de la coalición constata que la posición de Raquel Sánchez sigue la senda de su predecesor

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y su nuevo equipo han mantenido este miércoles una reunión con una delegación encabezada por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha servido para retomar los contactos con vistas a la elaboración de la Ley de Vivienda.

No obstante, la cita no ha servido para desbloquear la negociación sobre esta normativa, que acumula ya los siete meses de retraso, al persistir las diferencias sobre la fórmula de regular el alquiler.

Precisamente, esta regulación formó parte del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para los actuales Presupuestos, pactando aprobar en enero esta ley en el Consejo de Ministros e iniciar en febrero su tramitación en el Congreso. Para ello, la ley debía contemplar la regulación del precio de los alquileres y posibilitar rebajas en los precios en zonas tensionadas.

Sin embargo, las reticencias del PSOE a la hora de desarrollar esta regulación, apostando por incentivos fiscales y no por posibilitar la intervención de las administraciones, ha encallado las negociaciones. El retraso alcanza ya los siete meses y Unidas Podemos no acepta otra fórmula que no sea la de poder 'congelar' y bajar los alquileres en zonas tensionadas.

Según fuentes del Ministerio de Transportes, Raquel Sánchez ha insistido en la necesidad de dar un impulso a las negociaciones y aprobar esta Ley "lo antes posible" para atender las demandas de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables.

El equipo de trabajo formado por ambos ministerios se ha emplazado a nuevas reuniones para trabajar en aquellos aspectos pendientes de acordar.

Este ha sido el primer encuentro que han mantenido ambos ministerios desde que Raquel Sánchez fue nombrada ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

UP CONSTATA QUE EL PSOE SE MANTIENE EN LA MISMA POSICIÓN QUE ÁBALOS

Por su parte, desde el lado morado de la coalición han explicado a Europa Press que esta primera cita entre ambas ministras "no ha logrado desencallar la negociación", al "mantenerse la nueva titular de Transportes en la misma posición que su predecesor".

Desde el Ministerio de Derechos Sociales han insistido en la necesidad de que la futura Ley incluya la regulación del alquiler, como ya ha hecho Cataluña, a través de índices de referencia para cumplir con lo pactado entre los socios en el acuerdo de gobierno.

Resaltan también que algunas comunidades y municipios, como el gobernado hasta hace unas semanas por la ministra Sánchez, han "demostrado que regulación del alquiler es la vía para lograr una bajada de precios que garantice el derecho a la vivienda en nuestro país".

El desbloqueo de esta normativa cobra relevancia de cara a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2022, dado que el Ministerio de Hacienda y Función Pública quiere cerrar con Unidas Podemos la nueva Ley de Vivienda.

Según informaron fuentes gubernamentales, la intención de Hacienda es poder iniciar las conversaciones con los socios parlamentarios con un acuerdo con Unidas Podemos para impulsar las nuevas cuentas, pero también la nueva Ley de Vivienda.

Desde Hacienda están convencidos de que la regulación de los alquileres protagonizará las conversaciones para impulsar a Presupuestos y en alcanzar un acuerdo para impulsarla. No solo por la importancia que tiene este compromiso para el grupo confederal, sino también por el retraso que acumulan. "Si no, a este paso, no habrá Ley de Vivienda", señalan estas fuentes.