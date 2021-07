PSOE-A ve "inaceptable el chantaje permanente" de Vox a la Junta, a la que ofrece diálogo para garantizar "estabilidad"

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha considerado este martes que es "inaceptable" el "chantaje permanente" la Vox al Gobierno andaluz, al que ha insistido en ofrecer diálogo para acordar asuntos importantes para la comunidad y para garantizar la "estabilidad institucional" en unos momentos tan complicados como los que se están viviendo por la pandemia del coronavirus.

En declaraciones a Canal Sur TV, recogidas por Europa Press, Espadas se ha pronunciado así ante el hecho de que Vox haya avisado de que no apoyará iniciativas del Gobierno de Andalucía tras la estrategia para la inmigración que ha aprobado.

Para Juan Espadas, es "triste" ver que llevamos más de media legislatura en la que un partido de "extrema derecha" como Vox es el que marca "los tiempos" porque no hay que olvidar que Juanma Moreno es presidente gracias a los votos de esa formación.

"Vox no es de fiar y no encaja ni en la estructura ni en las características de la sociedad andaluza, que quiere avanzar y progresar", según ha recalcado Juan Espadas, quien ha señalado que es evidente que el presidente de la Junta tiene que tomar una "decisión" de cara a los próximos meses, ya que estamos viendo que cuando ese partido decide no apoyarle una iniciativa en el Parlamento, el Gobierno tiene que hablar con el PSOE-A para tratar de alcanzar un acuerdo.

A este respecto, Juan Espadas ha señalado que él ha propuesto a Juanma Moreno que hable con el PSOE-A sobre las decisiones importantes que haya que tomar para Andalucía en los próximos meses, porque los socialistas están en una oposición "constructiva".

Juan Espadas ha considerado además que una convocatoria electoral en Andalucía en estos momentos supondría dejar en suspenso decisiones importantes para esta comunidad en unos momentos muy complicados por la pandemia del coronavirus.

Lo que interesa en estos momentos a Andalucía y lo que tiene que interesar al Gobierno andaluz, en su opinión, es centrarse en los problemas de los andaluces y que haya "estabilidad institucional", algo a lo que el PSOE-A está dispuesto a contribuir a través del diálogo con el PP-A.

Para el dirigente socialista, la estabilidad institucional tiene que primar en estos momentos sobre cualquier tipo "de especulaciones políticas"

Asimismo, Juan Espadas ha invitado al presidente de la Junta a que comparta con él su estrategia para la reivindicación de un nuevo modelo de financiación autonómica, en vista de que lo va a hacer con presidentes autonómicos del PSOE, como es el caso de Ximo Puig. En su opinión, si Moreno comparte esa estrategia también con el PSOE-A será más fuerte a la hora de dialogar.

De otro lado, el secretario general del PSOE-A ha manifestado que no es partidario, en ningún caso, de que se suban impuestos en estos momentos en Andalucía, pero ha criticado que la política fiscal de la Junta consista en bajar impuestos sólo "a las rentas más altas". Ha señalado que la Junta debería reflexionar sobre el hecho de que esa bajada impositiva a las rentas más altas está dejando a Andalucía sin unos ingresos que necesita y le ha reprochado que luego se dedique a pedir más fondos al Gobierno central.