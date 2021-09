PSOE, Vox, Podemos, Cs y Más País se burlan del PP por invitar a Sarkozy la víspera de ser condenado por corrupción

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El PSOE, Vox, Podemos, Ciudadanos y Más País se han burlado este jueves del hecho de que el PP haya invitado a su Convención Nacional al expresidente francés Nicolas Sarkozy la víspera de haber sido condenado por un delito de financiación ilegal.

Sarkozy compartió este miércoles escenario con el líder del PP, Pablo Casado, en la convención itinerante que el primer partido de la oposición celebra esta semana para relanzar su proyecto político. Un día después, ha sido condenado a un año de carcel por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012.

DIOS LOS CRÍA Y ELLOS SE JUNTAN

"Sarkozy y Casado se conocieron hace 11 años, cuando ambos partidos se financiaban ilegalmente. Si es que Dios los cría y ellos se juntan. Compartiendo tropelías", ha escrito en su cuenta de Twitter el diputado socialista Ignacio López Cano.

El vicesecretario nacional de Organización de Vox, Tomás Fernández Ríos también ha comentado esta coincidencia en su cuenta personal. "A falta de sobre, la cabra siempre tira al monte, #SoloQuedaVox", ha comentado, en un mensaje recogido por Europa Press.

CASADO PODRÁ DARLE ASILO SI GOBIERNA

En la misma red social Podemos ha colgado un mensaje con el lema 'Casado, sé fuerte' y la siguiente leyenda "Sarkozy, condenado por financiación ilegal un día después de que Casado alabara su gestión política".

En una rueda de prensa en el Congreso, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha comentado que "un partido que lleva en su mochila varias condenas por financiación ilegal" no "ha estado muy acertado" al invitar a Sarkozy. "No sé si Casado ahora saldrá diciendo que eso son cosas del pasado, no lo parece cuando se dedica ensalzar al conservador francés", ha deslizado.

EL SIGUIENTE INVITADO, RATO

También se ha pronunciado al respecto el diputado naranja Juan Ignacio López-Bas, para quien "si Casado llega a presidente, Sarkozy podría tener asilo en España". "Segunda condena por corrupción en Francia al invitado de Casado a la convención del PP. Pues ni tan bien la regeneración ¿no?", se ha burlado en Twitter, en un mensaje recogido por Europa Press.

"El próximo invitado será Rodrigo Rato", ha escrito por su parte el líder de Más País, Íñigo Errejón, en alusión al ex vicepresidente económico de José María Aznar, expresidente de Bankia y ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) condenado por el caso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid.