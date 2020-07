PSOE y Cs pactan la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública

Madrid, 21 jul (EFE).- El PSOE y Ciudadanos han pactado este martes la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública para potenciar la coordinación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas con el fin de poner en marcha "medidas eficaces" que permitan controlar los rebrotes del coronavirus.

De este acuerdo ha dado cuenta el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, en una rueda de prensa en el Congreso después de registrar en la Cámara una enmienda transaccional para activar esta agencia, una iniciativa que ha defendido Cs durante la comisión de reconstrucción y que se incorporará al bloque de Sanidad del dictamen final que se debate y vota esta tarde.

En lo que no ha habido acuerdo es en la reclamación de Ciudadanos para incluir a la educación concertada en el reparto de las ayudas de la reconstrucción y votarán en contra del bloque de Políticas Sociales si no logran que la concertada y la educación especial se beneficien también de estas ayudas.

"No podemos votar a favor, si el PSOE no rectifica y no parece que quiera rectificar, Cs votará en contra porque deja arrinconada a la educación concertada, que es también educación pública", ha subrayado Bal.

Para Cs se trata de "una línea naranja" y no van a aceptar otra cosa al entender que tanto la enseñanza concertada como la especial "han sufrido igual la crisis" que la pública.