¿En puertas de una nueva Parot? Una treintena de etarras a la espera

Mañana se cumplen cinco años del fin de la doctrina Parot que puso en la calle a cerca de un centenar de terroristas, asesinos en serie y violadores. A ellos se podrían unir alrededor de treinta etarras si el tribunal de Estrasburgo dice que hay que descontar de sus condenas las penas cumplidas en Francia.

"La Parot II" la han bautizado ya las víctimas del terrorismo que vaticinan que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos de Estrasburgo dará el martes, como hizo hace cinco años, la razón a los etarras, en este caso, a los tres primeros que invocan una decisión marco de la UE de 2008 sobre el cumplimiento de las condenas en los países miembros.

Se trata de Santiago Arróspide Sarasola "Santi Potros", Alberto Plazaola Anduaga y Francisco Múgica Garmendia "Pakito". Los dos primeros están en libertad y el tercero saldría de la cárcel de Zuera (Zaragoza) en un breve plazo de tiempo si la justicia europea comparte su reclamación el martes.

Ese día el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falla sobre estos tres recursos o casos "testigos", lo que supone, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, que la tramitación de la treintena de demandas admitidas queda en suspenso y que en la práctica, quedarían resueltas si el tribunal sentencia a favor de las primeras.

"Es casi lo mismo que cuando se falló sobre el recurso de la etarra Inés del Río que conllevó la derogación de la doctrina Parot y afectó directamente a más de 60 presos etarras", asegura a Efe un experto en legislación penitenciaria que explica que, una vez resuelva Estrasburgo, el resto de demandantes podrían ir directamente a la Audiencia Nacional con el fallo en la mano para pedir una nueva liquidación de condena.

Porque lo que se debate es si el tiempo que un preso ha cumplido pena en Francia debe rebajarse del periodo máximo de condena bajo el principio de "non bis in ídem", literalmente traducido como "no dos en uno" o, lo que es lo mismo, no se puede sancionar un hecho ya sancionado.

Y en esta situación, apuntan a Efe fuentes de Interior, están una treintena de presos que podrían salir en libertad próximamente o ver anticipada su excarcelación en una década. De ellos, diez lo harían de forma inmediata, según advierte la AVT y un total de 60 se verían beneficiados porque han estado o están recluidos en prisiones francesas.

En la lista de reclusos que podrían ser excarcelados están, además de Pakito, los etarras Joseba Arregui Erostarbe "Fiti", con diez años de condena cumplida en Francia; Asier Aginakao "Kepa", con casi ocho años encarcelado en el país vecino; Julen Atxurra Egurrolo "Pototo", con unos once años preso en Francia, o Rufino Arriaga, con casi seis.

Otra quincena estaría también a las puertas, si no de la libertad, sí de haber cumplido las tres cuartas partes de la condena y, por tanto, de poder intentar acceder a una progresión de grado y un eventual acercamiento al País Vasco.

Si el TEDH no les diera la razón en esta instancia, lo más probable, auguran a Efe todas las fuentes consultadas, es que sus defensas reenvíen las demandas a la Gran Sala del tribunal.

Para la abogada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara muchos de estos terroristas no han agotado la vía judicial en España de recurso y, por tanto, su demanda no debe ser admitida.

Eso sin olvidar, explica a Efe, que "no se vulnera el principio de legalidad", como así determinó el Tribunal Supremo en 2015 al resolver el recurso de la Fiscalía después de que la Audiencia Nacional sí diera la razón a algún terrorista.

Con su decisión doctrinal -poco después la avaló el Constitucional- el pleno de lo penal del Supremo dijo, aunque no por unanimidad, que la norma europea no deber llevar a la reducción de condena de presos de ETA.

Sea como fuere, Ladrón de Guevara insta al Gobierno a no repetir el error del fin de la Parot. Conscientes de que la decisión del martes puede ser negativa, pide a España que lo "pelee", que la Abogacía del Estado recurra el fallo y que, en cualquier caso, la revisión de esas condenas se hagan vía recurso por cada etarra y no de forma automática.

Fuentes gubernamentales, sin embargo, prefieren por el momento no pronunciarse sobre una sentencia que aún no se ha producido y esperan al martes para valorar si los argumentos esgrimidos por el TEDH son susceptibles de ser recurridos.

Por Laura Camacho