Puig afirma que las restricciones se levantarán "cuando sea posible": "No tenemos una posición obsesiva"

VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que las restricciones fijadas en la Comunitat Valenciana para frenar el avance del coronavirus se levantarán "cuando sea posible desde el punto de vista epidemiológico" y ha aclarado que a "nadie" le interesa "mantenerlas por mantenerlas": "No tenemos una posición obsesiva. Todo lo contrario, queremos superar la pandemia".

Puig se ha pronunciado así en la sesión de control de Les Corts, la primera del año desde hace meses, en respuesta a grupo Ciudadanos, que se ha interesado por las restricciones valencianas. "Hay cosas que sabemos. Y es que a mayor movilidad, mayor contacto, mayor contagio. Y los espacios en los que se producen los contagios, una parte fundamental, son los bares y restaurantes", ha aseverado.

Ahora, ha añadido, "hay un horizonte, que es la vacunación, y esto nos abrirá la puerta a la esperanza sin duda". Mientras tanto, ha apostado por intentar ayudar "al máximo" a los sectores, y para ello ha recordado que desde el Consell se destinarán 400 millones de euros. "Posiblemente será insuficiente, pero sí es un esfuerzo considerable", ha afirmado al respecto.

Y en esta línea, ha avanzado que desde hoy todos los ayuntamientos de la Comunitat habrán recibido las ayudas directas de la Generalitat para poder distribuirlas entre los sectores más afectados por la pandemia.

HOSTELERÍA

El líder de Cs, Toni Cantó, ha diferido de las explicaciones de Puig y ha abogado por permitir que la hostelería funcione "con garantías". "No se puede cerrar, no ayudar y freír a impuestos", ha lamentado.

En este sentido se ha pronunciado también la síndica de Vox, Ana Vega, que ha acusado al Consell de tener a la hostelería como "prisionero de guerra", y le ha instado a salir a la calle, al tiempo que ha considerado la "burda maniobra propagandística" del plan de ayudas.

Ante esto, Puig ha defendido que "cuando se toman medidas" son porque es "absolutamente necesarias", y ha ironizado: "Aquí no se toman medidas simplemente en óptica valenciana, estamos en una pandemia mundial y estas respuestas se están adoptando en distintos países", ha agregado. "¿Usted se piensa que el gobierno de París está encantado de tener cerrada a la hostelería tres meses?", le ha preguntado, al tiempo que ha aseverado que "jamás" han "criminalizado a la hostelería".

"¿USTEDES NO LEEN EL DOGV?"

En su réplica a Compromís, Puig ha garantizado que el plan 'Resiste' de ayudas para compensar las restricciones se ampliará en una segunda ronda "si es necesario" porque algunos sectores se pueden haber quedado fuera.

En todo caso, ha asegurado que empatiza con la hostelería y el ocio por las "dolorosas" restricciones y ha agradecido la responsabilidad de la mayoría de valencianos: "La principal capacidad que tenemos para superar la pandemia es que vamos todos a una".

También, en el turno de preguntas, la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha afeado a la diputada de Cs Ruth Merino que "no se puede servir a Dios y al demonio" y que "no se puede estar hablando de la situación sanitaria y al mismo tiempo decir que abran los bares". "Desde que cerró la hostelería la curva ha caído en picado, y claro que tiene que haber ayudas", ha agregado.

En este sentido, se ha preguntado si Ciudadanos "no se lee el Diari Oficial". "¿No se lo leen? ¿No leen dónde están saliendo todas las ayudas?", ha señalado, al tiempo que ha defendido que "cada día" se están publicando ayudas y que la Comunitat Valenciana es la que "más ha publicado, por encima de Madrid y Andalucía".

"LA LETALIDAD ES INSOPORTABLE"

Puig ha afirmado que la situación en la Comunitat es "muy difícil": "Las medidas están dando resultado, pero no podemos relajarnos en absoluto porque la letalidad es insoportable".

El 'president', que a última hora de este jueves anunciará previsiblemente la prórroga de las restricciones, ha asegurado que la hoja de ruta del Consell es "consolidar" la bajada de incidencia del virus a través de las medidas "necesarias" y "sobre todo, con la esperanza de la vacunación". "Ojalá en abril tengamos todas las circunstancias para la vacunación masiva", ha reiterado.

Por su parte, la síndica del PP, Isabel Bonig, ha manifestado que "todo es un engaño construido" por Puig, y ha centrado su pregunta en que "no hay plan, no hay cohesión en su gobierno, y el virus está descontrolado", y le ha acusado de llevar a cabo "grandes estafas y mentiras" entre la que ha citado la "gran aportación a la arquitectura moderna de las infraestructuras sanitarias" que son los "hospitales voladores".

"CLIN, CLIN, CLIN"

También le ha afeado las "obras fantasma" en el complejo de la antigua Fe y la obra del antiguo Hospital Militar de Mislata, que "recibirá 3.200.000 euros", aunque "casi más reciben sus hermanos (de Puig) con las ayudas". "Clin, clin, clin, cae la subvención, a ver si clin, clin, clin, cae el hospital", ha ironizado.

En este sentido, Bonig se ha preguntado "cuándo se van a asumir responsabilidades políticas" y le ha afeado a Puig que no se va a aceptar "ni una propuesta del PP".

En respuesta a Bonig, el también líder del PSPV ha sostenido que "la fortaleza del sistema sanitario valenciano ha permitido afrontar la pandemia más grave en la historia reciente" y ha agradecido el papel de los profesionales porque "nunca se les podrá agradecer lo suficiente". "Jamás permitiremos que se ponga en duda su profesionalidad", ha recalcado.

"INÚTILES"

La situación interna del Consell también ha tenido cabida en el debate. Cantó, que ha regalado al presidente de la Generalitat una mascarilla hecha por los artesanos de la seda para decirle que en la Comunitat están los "mejores" en este sector pero "quedan muy pocos", ha pedido a Puig que cambie de socios y que los miembros del Botànic "dejen de pelearse como chiquillos".

Y le ha reclamado a Puig que lidere su gobierno "de una puñetera vez" y despida a los "inútiles". En este punto, el presidente de la cámara ha llamado la atención a Cantó y ha pedido no recurrir a adjetivos como "inútiles" porque se falta al respeto.

Puig ha coincidido y le ha advertido al líder de Cs que los insultos "no son la solución de la pandemia": "Con insultos, descalificaciones, no se avanza nada. No ayuda en nada", ha aseverado, para después agradecerle la mascarilla y avanzarle que el viernes se aprobará una ayuda para la artesanía valenciana.

BONIG A BARCELÓ: "CUÍDESE"

Al término de su intervención, Bonig se ha dirigido directamente a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a quien ha instado a "cuidarse personal y políticamente" y a "protegerse jurídicamente".

"No verá en el PP un enemigo político, su problema no es Compromís, el enemigo está en su partido. Todos sabemos quién es la mano que mece la cuna, la Torquemada del Botànic, las que hace las veces de guía espiritual del president, la que envía la hoguera mediática a quien ella quiere. Cuídese jurídicamente y no asuma errores que no son suyos", ha agregado.

Barceló ha respondido después a la pregunta de la diputada 'popular' María José Catalá, y ha acusado a los 'populares' de estar "instalados en la desinformación para desacreditar". Por ello, les ha acusado de "generar desconfianza" de manera "irresponsable" y que "utilizan torticeramente hasta informes clínicos para generar en la ciudadanía desasosiego".

Por su parte, la síndica de Vox, Ana Vega, ha asegurado que la consellera Barceló "debe dimitir" porque tiene "la Conselleria totalmente descontrolada y no la sabe controlar". También la ha acusado de "tener a pacientes en pasillos y capillas" por "puro sectarismo" al no contar con la sanidad privada.